Công an TP.HCM truy tìm một nguyên nhân viên ngân hàng bị tố chiếm đoạt 940 triệu đồng

Công an TP.HCM đang truy tìm ông Trần Duy Hoàng (nguyên là nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần) để điều tra, làm rõ nội dung bị tố chiếm đoạt 940 triệu đồng thông qua hướng dẫn làm hồ sơ vay.



Ngày 8.8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đang điều tra, xác minh đơn tố giác của ông Th. (30 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) tố cáo Trần Duy Hoàng (32 tuổi, ngụ P.21, Q.Bình Thạnh), nguyên là nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần - Chi nhánh Bến Thành - Phòng giao dịch (PGD) Trung Sơn vì có hành vi gian dối để chiếm đoạt 940 triệu đồng thông qua việc hướng dẫn làm hồ sơ vay tiền.



Theo nội dung đơn tố cáo, năm 2019, do có nhu cầu vay tiền nên ông Th. đến ngân hàng này ở PGD Trung Sơn để tìm hiểu về việc vay vốn và được Trần Duy Hoàng là nhân viên tại đây hướng dẫn làm thủ tục vay vốn.



Sau khi ký hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo và hợp đồng tín dụng, ngày 2.8.2019, ông Th. và ngân hàng ký tiếp khế ước nhận nợ để vay 940 triệu đồng (Hoàng đề nghị ông Th. ký trước để đợi sếp duyệt).



Sau đó, ông Th. không thấy ngân hàng giải ngân nên liên lạc với Hoàng thì được trả lời phải chờ sếp ký lệnh giải ngân. Đến tháng 9.2019, phòng giao dịch ngân hàng nói trên gọi điện nhắc đóng tiền lãi và gốc thì ông Th. tá hoả mới biết khoản vay của mình đã được giải ngân.



Ông Th. gọi điện thoại hỏi thì Hoàng nói mình sẽ có trách nhiệm đối với khoản vay này, trước hết Hoàng sẽ chuyển tiền cho ông Th. để đóng lãi và gốc theo khế ước nhận nợ, nhưng sau đó Hoàng không thực hiện.



Qua làm việc với ngân hàng thì ông Th. mới biết ở phần hình thức rút vốn của khế ước nhận nợ được viết thêm nội dung chuyển khoản vào tài khoản của bà N.T.K.T. Ngoài ra, trong hồ sơ vay còn có thêm hợp đồng cho cá nhân vay tiền ký ngày 19.7.2019 giữa ông Th. và bà T. Tuy nhiên, ông Th. khẳng định không biết bà T. là ai và không có vay tiền của bà T.



Quá trình điều tra, PC03 xác minh Trần Duy Hoàng không có mặt tại địa phương, không rõ chỗ ở hiện tại.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ông Trần Duy Hoàng liên hệ với Cơ quan CSĐT ở địa chỉ: 674 đường 3/2, P.14, Q.10; cán bộ điều tra Nguyễn Minh Tính (Đội 8 - PC03), số điện thoại: 0908.768.679 để cung cấp thông tin, làm rõ các nội dung có liên quan.

Theo NGỌC LÊ (TNO)