Con trai và con dâu bị bắt, 'tú bà' lao qua ban công để phi tang heroin

Ngày 4.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án 3 mẹ con mua bán heroin, trong đó lý lịch cả mẹ và con trai đều có tiền án chứa mại dâm, trộm cắp, ma túy…



Nga, con trai và con dâu trước tòa. Ảnh: Văn Tiến



HĐXX tuyên phạt Trần Thị Ánh (49 tuổi) 19 năm tù, Huỳnh Trí Tín (31 tuổi) và Nguyễn Thị Như Phượng (29 tuổi, cùng ngụ K96/147 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng 9 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy (heroin).



Cả 3 mẹ con cùng bán ma túy



Theo cáo trạng, sáng 28.9.2020, Ánh đến Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng gặp người chưa rõ lai lịch, xin mua nợ 10 triệu đồng heroin, hứa bán hết sẽ trả tiền.



Ánh mang về chia heroin thành nhiều gói nhỏ. Chiều cùng ngày, Ánh đưa gói bánh chứa heroin nhờ Tín chở Phượng đi giao cho người nghiện ở ngã tư 30.4 - Núi Thành và nhận lại gói thuốc lá bên trong có 1 triệu đồng mang về đưa cho Ánh.



Chiều 29.9.2020, Ánh giấu heroin vào khẩu trang nhờ con trai và con dâu đi giao ở đường Trưng Nữ Vương (Q.Hải Châu) thì bị Công an Q.Hải Châu bắt quả tang, thu tang vật gần 7,5 gam heroin.



Khi Công an Q.Hải Châu ập vào nhà 3 mẹ con Ánh để khám xét, Ánh cầm gói heroin lao từ ban công nhà mình sang ban công nhà bên cạnh và giấu gói heroin vào máy giặt.



Công an quận thu giữ số ma túy heroin Ánh chưa kịp phi tang có trọng lượng gần 91 gam.



Đáng chú ý, lý lịch của mẹ con Ánh "dày đặc" tiền án. Tín đã có 2 tiền án với 3 năm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản. Còn Ánh từng 3 lần đi tù với gần 14 năm về các tội chứa mại dâm, vận chuyển và mua bán trái phép ma túy. Ra tù, “tú bà” này tiếp tục mua bán heroin.

