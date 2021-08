Chư Sê: Khai báo gian dối để trốn cách ly tập trung, bị phạt 10 triệu đồng

(GLO)- Bà Rmah H’Bé Nét-Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông T.V.H. (trú tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) 10 triệu đồng về hành vi cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm nhóm A.





Ông T.V.H. trong buổi làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5-8, ông H. có ngồi ăn cơm chung với gia đình anh T.T.T. (trú tại thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh). Sau đó, anh T. vào tỉnh Bình Dương, qua xét nghiệm thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan. Ngày 6-8, khi lực lượng Công an xã và Trạm Y tế xã Ia Hlốp đến làm việc, ông H. khai báo chỉ gặp gỡ anh T. nhưng vẫn giữ khoảng cách, không tiếp xúc. Do đó, tổ công tác hướng dẫn ông H. về cách ly y tế tại nhà.



Tuy nhiên, quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện ông H. đã khai báo không đúng sự thật nên Công an huyện Chư Sê tiếp tục làm việc. Ông H. khai nhận vì lo ngại việc cách ly tập trung, chỉ muốn cách ly tại nhà nên đã cố tình khai báo gian dối. Xác định đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nên Công an huyện đã củng cố hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt.



Hiện ông H. đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.



VĂN NGỌC