Chồng chém vợ và chị vợ trọng thương rồi tự sát

Ngày 1-8, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho hay biết khẩn trương làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Mạnh chém vợ và chị vợ rồi tự sát.





Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng 1-8, tại nhà bà Nguyễn Thị M. (SN 1962, ở xóm 2, thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), Phạm Văn Mạnh (SN 1983, là con rể bà M.) đang ăn sáng cùng vợ là Đàm Thu H. (SN 1988, cùng trú tại thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng) thì xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.





Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra.



Trong lúc bực tức, Mạnh đã dùng bình nước thủy tinh đập vào đầu vợ, rồi tiếp tục dùng mảnh thủy tinh vỡ, dao chém gây thương tích cho chị H..



Thấy vậy, chị Đàm Thị Bích H. (SN 1983, chị ruột chị H.) chạy vào can ngăn, hô hoán thì cũng bị Mạnh dùng kéo gây thương tích.



Sau khi đâm chém vợ và chị vợ, Mạnh cố thủ trong nhà và dùng kéo tự đâm vào cổ và ngực 4 nhát hòng tự sát. Ngay sau đó, nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm đã chạy đến và đưa Mạnh và chị em chị H. đi cấp cứu tại bệnh viện.



Được biết, sức khỏe 2 vợ chồng Mạnh rất nguy kịch, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, Hải Phòng.



Theo nhiều người dân địa phương, hai vợ chồng Mạnh đã có 2 con nhỏ và sống tại nhà Mạnh ở quận Kiến An, Hải Phòng.



Gần đây, do mâu thuẫn gia đình, chị H. về lại nhà mẹ đẻ ở. Sáng ngày 1-8, Mạnh đến nhà mẹ đẻ chị H., tìm gặp vợ với mục đích thuyết phục vợ về lại nhà bên quận Kiến An sinh sống, chị H. không đồng ý nên dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

