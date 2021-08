Bình Dương: Bắt giữ nghi phạm đánh đập bé trai dã man gây xôn xao dư luận

Sáng 5.8, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ nghi phạm Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn clip đánh đập bé trai dã man, gây xôn xao dư luận.





Nghi phạm Lê Hoài Nam tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, tối 4.8 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập bé trai dã man được xác định xảy ra ở khu phố Bình Quới B, P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An).



Sau khi đoạn clip được đăng trên mạng xã hội, Công an P.Bình Chuẩn đã vào cuộc, xác minh được Lê Hoài Nam là nhân vật chính trong đoạn clip đánh đập bé trai và yêu cầu về trụ sở để làm rõ.



Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đã sống chung như vợ chồng với chị N.H.T. (tạm trú ở P.Bình Chuẩn) từ năm 2020 và bé trai 5 tuổi là con riêng của chị T. Ngày 2.8, Nam đánh đập bé trai do cháu hay nói dối, đòi đi theo mẹ. Hiện Công an TP.Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý Nam theo quy định.





Hình ảnh nghi phạm Nam đánh đập, giẫm đạp lên người bé trai. Ảnh chụp màn hình



Theo Đỗ Trường (TNO)