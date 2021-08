Bắt 6 người đánh bạc trong nhà nghỉ, thu giữ hơn nửa tỉ đồng, 3 xe ôtô

Ập vào một nhà nghỉ ở Ninh Bình, lực lượng công an bắt quả tang 6 người đang đánh bài ăn tiền, thu giữ 560 triệu đồng, 3 xe ôtô, 2 xe máy, 7 điện thoại di động.





Ngày 19-8, tin từ Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này vừa triệt phá, bắt quả tang một ổ nhóm đang đánh bài ăn tiền tại một nhà nghỉ trên địa bàn, giữa lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.





Nhóm người đánh bài ăn tiền bị Công an TP Ninh Bình bắt quả tang - Ảnh: Công an Ninh Bình



Trước đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 17-8, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Ninh Bình đã ập vào nhà nghỉ Hoàng Long (phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) bắt quả tang 6 người đàn ông đang tụ tập đánh bài ăn tiền bằng hình thức đánh ba cây.



Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Cảnh Thành (SN 1980), Nguyễn Đức Khánh (SN 1990, là đối tượng đã có 2 tiền án về tội giết người và đánh bạc), Nguyễn Văn Tuyển (SN 1976), Lê Anh Đức (SN 1975), Nguyễn Văn Nhật (SN 1973), tất cả cùng ngụ phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình; Phạm Ngọc Dũng (SN 1983, ngụ phường Vân Giang, TP Ninh Bình).



Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ dưới chiếu bạc 36 quân bài tú lơ khơ, 560 triệu đồng, 3 xe ôtô, 2 xe máy, 7 điện thoại di động. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 bản kê số tiền cho các con bạc vay của Nguyễn Đức Khánh (làm tín dụng).



Hiện vụ việc đang được Công an TP Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo TUẤN MINH (NLĐO)