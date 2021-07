Vừa ra tù về thăm vợ, ghé ven đường "cuỗm" điện thoại

(GLO)- Ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Võ Tá Minh (SN 1992, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vừa ra tù, đối tượng Minh lại tiếp tục gây án. Ảnh: Thế Dũng

Chiều 28-7, Minh điều khiển xe máy từ tỉnh Hà Tĩnh vào tỉnh Đak Lak để thăm vợ. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi ngang qua nhà anh N.T.T. ở thôn Kơ Nia (xã Ia Trok, huyện Ia Pa), thấy ngôi nhà vắng người, Minh liền lẻn vào lấy trộm 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO trị giá khoảng 4,6 triệu đồng. Sau đó, Minh tiếp tục hành trình hướng từ huyện Ia Pa đi thị xã Ayun Pa rồi theo tỉnh lộ 668 để sang tỉnh Đak Lak.

Anh T. sau đó trình báo sự việc với Công an huyện Ia Pa. Đơn vị ngay lập tức cử lực lượng phối hợp cùng Công an xã Ia Trok tiến hành điều tra. Từ thông tin cung cấp của một người dân, Công an huyện Ia Pa lập tức đề nghị Công an thị xã Ayun Pa phối hợp truy bắt theo nhiều hướng.

Khoảng 18 giờ ngày 28-7, lực lượng Công an phát hiện Minh có biểu hiện khả nghi nên đề nghị dừng xe làm rõ. Qua phối hợp xác minh, Công an huyện Ia Pa xác định Minh từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 21-7-2021. Sau khi Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an huyện Ia Pa đã thu giữ chiếc điện thoại tang vật mà đối tượng cất giấu ở một bụi cây ven tỉnh lộ 668.

VĂN NGỌC