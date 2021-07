Vụ 2 bé gái bị cha ruột đổ xăng đòi đốt: Khởi tố người cha về hành vi giết người

(GLO)- Chiều 12-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Linh (SN 1988, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi giết người.





Đối tượng Linh đã bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên khoảng 14 giờ ngày 2-7, Linh nhắn tin cho vợ là chị L.T.T.L. (SN 1993) đe dọa “không sống chung được với nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối rồi đi”. Sau đó, đối tượng Linh mua 1 lít xăng và chở 2 con là N.L.N.N. (SN 2014) và N.L.B.N. (SN 2019) đến thuê phòng tại nhà nghỉ trên đường Tô Vĩnh Diện (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku).



Khi thấy chị L. cùng lực lượng Công an đến yêu cầu mở cửa phòng, đối tượng Linh đổ xăng ra nền nhà đốt, sau đó tưới xăng lên người 2 con đe dọa đốt thì bị lực lượng Công an TP. Pleiku khống chế, bắt giữ, giải cứu 2 cháu bé an toàn.



Quá trình điều tra, Công an TP. Pleiku nhận định, khi lực lượng Công an phá cửa tiếp cận thì đối tượng vẫn có hành vi dùng bật lửa châm lửa đốt nhưng bất thành vì đã bị xịt CO2 từ bình xịt chữa cháy. Hành động này của Linh có dấu hiệu của hành vi giết người nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý theo thẩm quyền.



VĂN NGỌC