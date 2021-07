Tuyên phạt tử hình 2 đối tượng cung cấp ma túy tổng hợp số lượng lớn

Tòa đã tuyên án phạt tử hình đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Hùng và Phạm Đức Thắng về cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự năm 2015.





Chiều 19/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.



Tòa đã tuyên án phạt tử hình đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1992, trú tại xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và Phạm Đức Thắng (sinh năm 2000, trú tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên) về cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Bị cáo Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1988, trú tại xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đêm 22/5/2020 tại khu vực đường Quốc Lộ 1A, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tổ công tác thuộc Đội 3-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Văn Giang đang tàng trữ 76,965 gam ma túy loại MDMA, Nguyễn Văn Giang khai mua của Nguyễn Văn Hùng để sử dụng.



Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hùng tại thôn Giẽ Hạ (xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên), lúc này có Phạm Đức Thắng ở trong nhà.



Thắng nhìn qua camera thấy lực lượng Công an đang vào để khám xét nên đã mở két sắt và lấy toàn bộ số ma túy bên trong két sắt vứt lên nóc trần phòng ngủ tầng 2 để cất giấu. Cơ quan điều tra đã kịp thời thu giữ: 508,855 ma túy loại Ketamine; 848,87 gam ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá); 402,05 gam ma túy loại MDMA (thuốc lắc).



Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Giang khai quen Nguyễn Văn Hùng từ cuối năm 2017. Giang thường xuyên đến nhà Hùng chơi và sử dụng ma túy thuốc lắc, Ketamine tại nhà Hùng.



Tối 22/5/2020, Giang và Hùng thỏa thuận số tiền mua 200 viên thuốc lắc với giá 10 triệu đồng nhưng Giang nợ trả sau. Hùng bảo Thắng đưa cho Giang hai túi ni-lông chứa thuốc lắc.



Giang mang ma túy về đến khu vực trước cửa nhà nghỉ Như Ý (xã Châu Can, huyện Phú Xuyên) thì bị lực lượng công an bắt giữ. Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra, thu giữ của Giang hai túi nilông chứa 140 viên thuốc lắc. Mục đích Giang mua số thuốc lắc trên để sử dụng dần cho bản thân.



Bị cáo Phạm Đức Thắng khai quen biết với Nguyễn Văn Hùng từ giữa năm 2018. Tháng 12/2019, Thắng về ở cùng với Hùng. Quá trình sống cùng Hùng, Thắng được Hùng cho sử dụng ma túy Ketamine, thuốc lắc. Thắng biết và tham gia mua bán trái phép chất ma túy cùng Hùng. Hùng giao cho Thắng chìa khóa và mật khẩu két sắt để Thắng lấy ma túy trong két sắt bán cho khách.



Khi Hùng không ở nhà, Thắng thay Hùng bán ma túy cho khách. Các khách mua ma túy đều là người quen, mối quan hệ của Hùng nên Thắng không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể.



Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Văn Hùng phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 508,855 ma túy loại Ketamine; 848,87 gam ma túy loại Methamphetamine; 479,015 gam ma túy loại MDMA. Bị cáo Phạm Đức Thắng đồng phạm với Hùng và phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép số ma túy như trên.



Bị cáo Nguyễn Văn Giang phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép 76,965 gam ma túy loại MDMA.

Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)