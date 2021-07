Triệt xóa 2 tụ điểm cá độ đá bóng mùa Euro, thu giữ gần 400 triệu đồng

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã nắm tình hình, triệt phá thành công 2 tụ điểm cá độ đá bóng mùa Euro.



Tang vật công an thu giữ vụ cá cược đá bóng mùa Euro ở Bình Dương. Ảnh: Công an cung cấp





Ngày 6.7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông tin kết quả triệt xóa 2 tụ điểm cá độ đá bóng với quy mô lớn trong thời điểm giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.



Cụ thể, trong đêm ngày 3 rạng sáng ngày 4.7, các con bạc đang tập trung tại 2 quán cà phê trên địa bàn phường Mỹ Phước và Tân Định, thị xã Bến Cát để cá cược và xem các trận đấu tứ kết Euro.



Lực lượng Công an thị xã Bến Cát đã tiến hành đột kích 2 tụ điểm trên và bắt quả tang 25 đối tượng đang có hành vi tổ chức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 400 triệu đồng.





Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Công an cung cấp



Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng bị bắt giữ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn, có 4 đối tượng đã đứng ra tổ chức cá cược bóng đá với nhiều đối tượng khác. Số tiền cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi đêm.



Hiện vụ việc đang được Công an thị xã tiếp tục tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

https://laodong.vn/phap-luat/triet-xoa-2-tu-diem-ca-do-da-bong-mua-euro-thu-giu-gan-400-trieu-dong-927596.ldo



Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)