Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua hệ thống trang web quốc tế bong88.com

Công an Hải Phòng đã phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá qua hệ thống trang web quốc tế bong88.com phân theo nhiều cấp độ với tổng số tiền tới 200 tỉ đồng.





Ngày 13-7, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra, làm rõ hanh vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.





Các đối tượng bị bắt giữ được đưa về trụ sở Công an quận Lê Chân



8 đối tượng này gồm: Trần Minh Tuấn (SN 1980, trú tại Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh); Nguyễn Hải Thắng (SN 1981, trú tại Mê Linh, phường An Biên); Đoàn Thanh Trung (SN 1992, trú tại Nguyễn Công Hòa, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân); Phạm Viết Thăng (SN 1989), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1995, cùng ở thị trấn Núi Đối); Đặng Văn Thưởng (SN 1989) và Chung Hoàng Hiệp (SN 1995, cùng trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy); Nguyễn Văn Tập (SN 1990, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).



Theo thông tin từ Công an quận Lê Chân, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnhr sát điều tra về Trật tự xã hội, Công an quận đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố theo nhiều cấp độ (siêu tổng, tổng đại lý, đại lý, con bạc) với sự tham gia của hàng chục con bạc trải rộng trên nhiều địa bàn các quận, huyện thuộc TP Hải Phòng.



Đặc biệt, đường dây này hoạt động mạnh trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) vừa qua.



Xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet qua hệ thống trang web quốc tế bong88.com với quy mô lớn, có tổ chức, hoạt động che giấu tội phạm tinh vi, đối tượng phức tạp, Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án 721B để đấu tranh, xóa phá.





Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng



Đến 19 giờ ngày 7-7, Công an quận Lê Chân kết hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã đồng loạt đột kích, bắt giữ gồm 12 đối tượng tại các địa bàn quận Lê Chân, Hải An và huyện Kiến Thụy, Thủy Nguyên.



Qua điều tra ban đầu, sơ bộ xác định các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua nhiều tài khoản khác nhau trên trang web bong88.com với tổng số tiền sử dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến trên 200 tỉ đồng.



Tại hiện trường, Ban chuyên án đã thu giữ tang vật gồm: 4 xe ôtô, 6 xe máy, 2 laptop, 2 bộ máy tính để bàn, hơn 20 ĐTDĐ và nhiều sổ sách, giấy tờ thanh toán, thế chấp tài sản và một lượng lớn tiền mặt.



Công an quận Lê Chân thông tin thêm đường dây cá độ bóng đá này hoạt động theo hình thức đặt cược với kết quả trận đấu bóng đá giữa các đội của các nước trên thế giới, chủ yếu là các giải Ngoại hạng Anh, Euro...





Các tang vật thu giữ trong vụ án



Sau khi kết thúc trận đấu, trang mạng sẽ thông báo việc thắng thua và tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền. Từ căn cứ đó, người chơi sẽ trực tiếp thanh toán với nhau.



Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đang đấu tranh mở rộng án và củng cố tài liệu, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo Trọng Đức (NLĐO)