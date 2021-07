Triệt phá boong-ke ma túy tại nhà Long "Cay"

Để đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Văn Long (tức Long "Cay", 48 tuổi) xây tường cao, 2 lớp cổng, nuôi nhiều chó dữ, lắp nhiều camera để cảnh giới. Ông ta dùng ám tín hiệu và chỉ bán ma túy cho người quen.





Ngày 11/7, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Long (tức Long "Cay", 48 tuổi, trú ở phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý) để điều tra về hành vi Bán trái phép chất ma túy.



Chiều 10/7, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Phủ Lý và Công an phường Thanh Tuyền phá chuyên án, bắt quả tang Long đang bán trái phép chất ma túy cho người nghiện tại nhà ở của mình.





Cơ quan công an bắt giữ Long và tang vật vụ án.



Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 20 túi nylon bên trong chứa 164 viên nén màu đỏ (nghi là ma túy ngựa); 24 túi nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Ông ta khai là ma túy đá và ma túy ngựa để bán cho các người nghiện.



Khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, lực lượng công an thu giữ nhiều đao, kiếm các loại và các tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.



Đáng chú ý, để đối phó với lực lượng chức năng, Long đã thiết kế khu vực nhà theo hình thức boong-ke, xây tường cao, 2 lớp cổng, nuôi nhiều chó dữ, lắp nhiều camera để cảnh giới, dùng ám tín hiệu và chỉ bán ma túy cho người quen biết.





https://danviet.vn/triet-pha-boong-ke-ma-tuy-tai-nha-long-cay-20210712065650657.htm

Theo Trung Dũng (CAND/Dân Việt)