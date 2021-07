Tội phạm mua bán người tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho hay, tội phạm mua bán người dùng thủ đoạn ngày càng tinh vi, tránh tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân...





Cuối tháng 2, C02 triệt phá vụ mua bán người, nạn nhân là trẻ em sơ sinh. Ảnh: C02



Ngày 31.7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (C02) cho biết, tình hình tội phạm mua bán người ở nước ta diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn xu hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi.



Từ đầu năm đến nay, Công an các địa phương đã phát hiện 27 vụ, 57 đối tượng, lừa bán 46 nạn nhân. Trong đó, C02 triệt phá 2 chuyên án, bắt 7 đối tượng, giải cứu 5 nạn nhân.



Theo C02, đây là loại tội phạm tồn tại nhiều dưới dạng nguy cơ và có khả năng xảy ra trên các địa bàn như khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người.



Tội phạm mua bán người ẩn giấu trên các lĩnh vực như cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài; đẻ thuê; cho, hiến tạng; xuất khẩu lao động, di cư…



Điển hình, cuối tháng 2, C02 đã triệt phá đường dây tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại trên địa bàn TP.Hà Nội và một số địa phương khác liên quan.



Lực lượng chức năng đã giải cứu 5 cháu bé sơ sinh. Đến nay 6 đối tượng gồm: Mai Minh Chung, Đặng Trương Đào Nguyên Anh, Ninh Thị Hải Yến, Nguyễn Hồng Quang, Vũ Thị Mai Hoa, Nguyễn Xuân Hưng đã bị tạm giam.



Quá trình đấu tranh chuyên án, C02 phát hiện đối tượng đưa trẻ sơ sinh lên biên giới tỉnh Cao Bằng để bán sang Trung Quốc. Cục đã chỉ đạo Công an tỉnh Cao Bằng xác minh, truy bắt và đến nay đã bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nhiều, Lâm Tố Quyên, Hà Thị Yến Xuân.



Cục Cảnh sát hình sự chỉ rõ, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ giữa người mua và người bán, môi giới, dẫn dắt, hình thành các đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia.



Khác với trước đây, khâu tiếp nhận và làm quen với nạn nhân thay vì trực tiếp thì hiện nay các đối tượng phạm tội thông qua các trang mạng xã hội và điện thoại thông minh để tiếp cận nạn nhân; hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân nên công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.



Điển hình tháng 6 vừa qua, Công an huyện Hải Hậu và PC02 Nam Định đã triệt phá vụ mua bán người, nạn nhân bị lừa bán làm nhân viên phục vụ quán karaoke và quán massage trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.



Theo tài liệu, tháng 7.2020, vợ chồng Trương Tuấn Anh, mở quán karaoke Nhạc Việt và cơ sở massage tại khu 8, xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Để lôi kéo được nhiều khách đến quán, vợ chồng Trương Tuấn Anh đăng tin tuyển chọn nhân viên phục vụ quán qua mạng xã hội Facebook.



Sau đó, Trương Tuấn Anh bảo Đinh Văn Tiến lên mạng tìm kiếm những cô gái trẻ về làm nhân viên cho quán.



Thông qua mạng xã hội Facebook, Tiến đã làm quen, lừa được 6 thiếu nữ trong độ tuổi từ 14-16 tuổi.



C02 thông tin thêm, mua bán người ở nước ta chủ yếu là mua bán người ra nước ngoài (chiếm khoảng trên 80% số vụ mua bán người), tập trung chủ yếu qua các tuyến biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc, Campuchia, Lào…



Theo thống kê, bình quân trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020, mỗi năm có khoảng 260 vụ, với 340 đối tượng, lừa bán 500 nạn nhân.

https://laodong.vn/phap-luat/toi-pham-mua-ban-nguoi-tiep-can-nan-nhan-qua-mang-xa-hoi-936743.ldo



Theo Việt Dũng (LĐO)