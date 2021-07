"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắt khi đang "bay lắc" ma túy

Công an TP Ninh Bình vừa bắt quả tang 13 nam, nữ thanh niên tụ tập "bay lắc" ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn, trong đó có "thánh chửi" Dương Minh Tuyền.





Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ hành vi, xử lý 13 nam, nữ thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy tại quán karaoke trên địa bàn giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.



Theo đó, rạng sáng 29-7, tổ công tác thuộc Công an TP Ninh Bình kiểm tra quán karaoke Phantom tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình, do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992) làm chủ và bắt quả tang 13 nam, nữ thanh niên vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.



Nhóm nam, nữ thanh niên bị bắt khi đang bay lắc ma túy, trong đó có Dương Minh Tuyền.



Đáng chú ý, trong số những người bị bắt có "thánh chửi" Dương Minh Tuyền (SN 1986; ngụ khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).



Tại chỗ, công an thu giữ hơn 2,6 gram ketamine cùng 0,475 gram ma túy dạng kẹo. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có 11/13 người dương tính với chất ma túy (trong đó có Dương Minh Tuyền).



Qua đấu tranh, những người này khai đã đặt mua 10 viên ma túy dạng kẹo và một túi ketamine với giá 14 triệu đồng để tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong nhóm.



"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền được nhiều người biết tới do đăng nhiều clip chửi bới lên mạng xã hội Facebook.



Tháng 10-2016, Dương Minh Tuyền bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố, tạm giam về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tháng 11-2016, Tuyền bị cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội "Hủy hoại tài sản". Ngày 18-4-2017, "Thánh chửi" bị TAND TP Bắc Ninh tuyên phạt 32 tháng tù.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)