Quảng Nam: Khởi tố 4 người chơi cá độ bóng đá mùa Euro

4 người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi cá độ bóng đá qua mạng tại tỉnh Quảng Nam vừa bị khởi tố.





Ngày 3-7, Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Sơn Lâm (SN 1960; ngụ thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) về hành vi "Tổ chức đánh bạc".





4 bị can Trần Sơn Lâm, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Hòa và Nguyễn Thị Mỹ Trang (từ trên xuống)



Ngoài ra, Công an huyện Phước Sơn cũng khởi tố 3 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Hòa (SN 1968), Nguyễn Thanh Hải (SN 1963) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1972, cùng ngụ thị trấn Khâm Đức) về hành vi "Đánh bạc".



Trước đó, qua thời gian theo dõi, nắm bắt phương thức hoạt động của tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do đối tượng Lâm cầm đầu, khoảng 6 giờ ngày 26-6, Công an huyện Phước Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức khám xét, tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 bị can trên.



Công an huyện Phước Sơn đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Bước đầu, số tiền đánh bạc được thống kê khoảng 300 triệu đồng. Công an xác định đường dây đánh bạc này được tổ chức hoạt động từ ngày 12-6.



Trong 4 bị can trên, Trang có 1 tiền án về tội "Đánh bạc"; Bùi Hòa có 1 tiền sự về hành vi "Đánh bạc"; Lâm có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".



Theo Q.Vinh (NLĐO)