Quảng Bình: Con gái "đục" két sắt mẹ ruột trộm tiền và vàng , tổng giá trị 450 triệu đồng

Do thiếu tiền tiêu xài, Hằng đã vào phòng mẹ ruột, mở két sắt lấy trộm tổng tài sản trị giá 450 triệu đồng.





Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Hằng (SN 1996, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) về hành vi trộm cắp tài sản.



Hoàng Thị Hằng cùng tài sản vụ trộm tại cơ quan Công an



Nạn nhân là bà Hoàng Thị Lựu (mẹ ruột của Hằng).



Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 4-7, bà Lựu gửi đơn trình báo với Công an thị xã Ba Đồn về việc bị kẻ gian mở két sắt lấy trộm nhiều tài sản có giá trị lớn, gồm 120 triệu đồng tiền mặt và một số kim loại bằng vàng, tổng trị giá mất trộm khoảng 450 triệu đồng.



Công an thị xã Ba Đồn đã triển khai lực lượng và khẩn trương điều tra, xác minh. Quá trình điều tra, Công an thị xã Ba Đồn đã phát hiện con gái của bà Lựu là Hoàng Thị Hằng có những biểu hiện nghi vấn.



Quá trình thu thập chứng cứ, đã xác định tại phòng ngủ của Hằng có tài sản bằng tiền và một số kim loại bằng vàng là những tài sản như bà Lựu trình báo mất trộm, số tài sản này được Hằng cất dấu khá tinh vi.



Qua đấu tranh, Hằng khai nhận khi ra ngoài về không có ai ở nhà, lúc này do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Hằng nảy sinh ý định lấy trộm tài sản. Sau khi rút dây nguồn hệ thống camera trong nhà, Hằng đi vào phòng ngủ và lấy chìa khóa mở két sắt lấy trộm tiền, vàng đem cất.



Sau đó, Hằng tiếp tục đi đến nhà chị gái ở cùng thôn chơi và trở về nhà. Khi về nhà vẫn chưa thấy mẹ mình về nên đã gọi điện báo sự việc két sắt bị mở cho mẹ (bà Lựu) biết, sau đó bà Lựu đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)