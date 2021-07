Pleiku: Mang dao đi chơi bị Cảnh sát Cơ động bắt giữ

(GLO)- Công an phường Ia Kring (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Võ Hoàng Nguyên (SN 1988, trú tại phường Ia Kring) về hành vi mang theo hung khí nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Con dao tự chế mà đối tượng Nguyên mang theo khi đi xe máy. Ảnh: Văn Ngọc



Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18-7, tổ tuần tra ban đêm của Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Gia Lai) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đường Hoàng Sa-đoạn qua tổ 10, phường Ia Kring đã phát hiện Nguyên đi trên xe máy nhãn hiệu Honda Winner X BKS 81B2-864.17 có biểu hiện khả nghi. Qua kiểm tra, tổ tuần tra thu giữ 1 con dao tự chế dài khoảng 50 cm mà đối tượng khai nhận mang theo để… phòng thân.



Trước đó, khoảng 22 giờ 25 phút ngày 15-7, tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát Cơ động đã phát hiện 2 nhóm thanh-thiếu niên tụ tập tại khu vực ngã 3 đường Tôn Thất Tùng-Cách Mạng Tháng 8 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) mang theo hung khí có dấu hiệu cãi vã, chuẩn bị đánh nhau. Khi phát hiện tổ tuần tra, các đối tượng liền bỏ chạy. Lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng, 1 xe máy và 1 cây kiếm dài khoảng 80 cm rồi bàn giao cho Công an phường Phù Đổng điều tra, xử lý.



VĂN NGỌC