Phát hiện hơn 25 m3 gỗ tại Kbang: Nhiều tình tiết bất thường

(GLO)- Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an huyện Kbang và các đơn vị liên quan đang khẩn trương xác minh làm rõ việc 1 doanh nghiệp kinh doanh về xây dựng cất giữ bất thường hơn 25 m3 gỗ tại huyện Kbang.





Ngày 14-7, đoàn kiểm tra liên ngành số 2 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kbang cất giấu gỗ lậu. Đó là Công ty TNHH một thành viên Hồng Hạnh Gia Lai có trụ sở tại thị trấn Kbang do ông Đặng Thái Mai làm Giám đốc được cấp phép kinh doanh ngành nghề xây dựng công trình đường bộ. Theo nguồn tin này, gỗ lậu được tập kết trong 2 kho tại khu vực chợ thị trấn Kbang và trên đường Lê Văn Tám thuộc tổ 5, thị trấn Kbang.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ tại kho của Công ty TNHH một thành viên Hồng Hạnh Gia Lai. Ảnh: Lê Anh



Chiều 14-7, đoàn kiểm tra liên ngành số 2 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Kbang, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 đã tiến hành kiểm tra đột xuất 2 nhà kho này. Tuy nhiên, cả 2 cơ sở đều khóa cửa. Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng liên hệ với ông Mai và những người có liên quan thì không nhận được sự hợp tác. Những người này đưa ra nhiều lý do khác nhau để không có mặt tại 2 nhà kho và không mở cửa để lực lượng chức năng vào kiểm tra. Do đó, các đơn vị chức năng đã phải cắt cử lực lượng canh giữ suốt đêm tại 2 nhà kho để tránh di biến động vật dụng bên trong.



Đến sáng 15-7, ông Mai mới xuất hiện và hợp tác để các đơn vị vào kiểm tra 2 nhà kho. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện có một lượng gỗ lớn ở dạng gỗ xẻ và gỗ tròn thuộc nhiều chủng loại khác nhau. Trong đó, có nhiều tấm gỗ xẻ kích cỡ lớn thường sử dụng để làm phản, mặt bàn… được phủ bạt và các vật dụng khác nhằm che đậy.



Trong ngày 15-7, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm đếm và xác định khoảng 12 m3 gỗ xẻ, 6 m3 gỗ tròn (quy ra hơn 25 m3 gỗ tròn). Khi các đơn vị tiến hành kiểm đếm số gỗ trên thì có nhiều cá nhân đến nhận là chủ số gỗ. Trong đó, có 9 người đàn ông và 2 người phụ nữ (hầu hết trú tại địa bàn thị trấn Kbang), mỗi người nhận sở hữu một phần trong tổng số gỗ. Tuy nhiên, tất cả đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ.

Lượng lớn gỗ xẻ đã được phát hiện trong nhà kho của Công ty TNHH một thành viên Hồng Hạnh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc



Làm việc với cơ quan Công an, các cá nhân này đưa ra lý do mua số gỗ trên từ các nguồn trôi nổi không có hóa đơn chứng từ để mang về sử dụng. Do không có chỗ để nên “gửi nhờ” tại đây, đến khi nào sử dụng sẽ mang đi. Ông Mai cũng khai nhận vì có mối quan hệ quen biết với các cá nhân trên nên đã nhận lời giúp.



Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, ngày 16-7, Công an huyện Kbang đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện cùng vào cuộc để khám nghiệm hiện trường, xác định chính xác số gỗ trong kho của Công ty TNHH một thành viên Hồng Hạnh Gia Lai. Đến chiều 16-7, toàn bộ số tang vật đã được đưa về kho vật chứng của Công an huyện Kbang nhằm phục vụ công tác điều tra. Hiện lực lượng Công an vẫn đang thu thập chứng cứ, đấu tranh với những người có liên quan để làm rõ sự việc.



LÊ VĂN NGỌC