Phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền cá cược hơn 2 tỉ đồng/ngày

Một đường dây cá độ bóng đá với số tiền "khủng" vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá, nhiều đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ.





Ngày 12.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, mới đây Công an TP. Thanh Hóa đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền các con bạc tham gia cá độ lên tới hơn 2 tỉ đồng/ngày.





Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ. Ảnh: CATH



Bước đầu, Công an TP. Thanh Hóa đã xác định cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thành Quân (27 tuổi, trú tại số nhà 7/118 phố Phan Bội Châu, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa).



Theo điều tra, Công an TP. Thanh Hóa phát hiện ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021 khởi tranh, Nguyễn Thành Quân (tức Quân Tèng) đã lập trang Web www.3in1bet.com và quản lý đầu Master có ký hiệu là b90901, sau đó chia thành các tài khoản cấp dưới để tổ chức cho các đối tượng cá độ bóng đá.



Tính từ đầu mùa giải đên nay, Nguyễn Thành Quân đã tổ chức cho gần 20 đối tượng khác trên địa bàn TP. Thanh Hóa và huyện Thạch Thành để thiết lập thành một đường dây đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và thu lời bất chính.



Theo tài liệu, số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 2 tỉ đồng/1 ngày. Đến khi bị bắt, đường dây này đã giao dịch với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng.



Công an TP. Thanh Hóa đã bắt giữ 9 đối tượng chính trong đường dây đánh bạc này, thu 17 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 60 triệu đồng tiền mặt.



Hiện, Công an TP. Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

