Phá đường dây cá độ bóng đá Euro

Lê Thiên Thức đã lập đường dây cá độ bóng đá cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia cá độ các trận đấu vòng chung kết Euro 2020, giải vô địch Nam Mỹ, thu lời bất chính trên 1,3 tỉ đồng.





Ngày 1-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lớn.





Các đối tượng bị bắt





Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là Lê Thiên Thức (SN 1998, ngụ khu phố Tân Tú, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương).



Theo Công an huyện Quảng Xương, ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021 khởi tranh, tình hình tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp nên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với loại tội phạm này.



Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, rạng sáng ngày 28-6, sau khi kết thúc 2 trận đấu thuộc vòng 1/8 giải chung kết vô địch bóng đá châu Âu Euro giữa Hà Lan - Cộng hòa Séc và Bỉ - Bồ Đào Nha, Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ và triệu tập hàng chục người trong đường dây cá độ bóng đá này để điều tra, làm rõ.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ đầu mùa giải Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021, Lê Thiên Thức đã câu kết với 11 người khác trên địa bàn huyện Quảng Xương, TP Thanh Hóa và huyện Thường Xuân để thiết lập 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet để thu lời bất chính.



Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 200 triệu đồng/1 trận. Đến khi bị bắt, nhóm này đã thu lời bất chính khoảng 1,3 tỉ đồng.



Công an huyện Quảng Xương đã tạm giữ hình sự 5 người chính trong đường dây đánh bạc này gồm: Lê Thiên Thức, Bùi Văn Sử (SN 1998); Lê Thiên Dũng (SN 1985), cùng ngụ thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương; Nguyễn Viết Lâm (SN 1997, ngụ thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân) và Phạm Thanh Hoàng (SN 1993, ngụ xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa).



Hiện nay, Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, mở rộng vụ án.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)