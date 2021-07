Phá đường dây cá độ bóng đá 350 tỉ đồng

Bùi Tuấn Vũ (Lào Cai) tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng "bong88" với số tiền giao dịch lên tới 350 tỉ đồng.





Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an tỉnh này đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, phát hiện bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua internet.



Số tang vật trong vụ án - Ảnh: CAND



Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu tháng 6-2021, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng "bong88". Trong quá trình điều tra, xác định 8 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Hoàng (36 tuổi), Bùi Tuấn Vũ (31 tuổi), Nguyễn Văn Bình (34 tuổi cùng trú tại tỉnh Lào Cai) cùng 5 người khác cầm đầu đường dây.



Để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng sử dụng tài khoản Tổng đại lý (Master), tài khoản Đại lý (Agent) và tài khoản con bạc (Member) trên các trang mạng bong88. Các tài khoản cấp trên có thể tạo và theo dõi tài khoản cấp dưới, mỗi tài khoản có thể do một hoặc nhiều đối tượng cùng quản lý sử dụng để ăn chia tiền thắng thua từ các con bạc.



Thông qua mối quan hệ xã hội, các đối tượng giới thiệu và chia tài khoản con bạc (Member) cho nhiều đối tượng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng đăng nhập tài khoản Agent tại các link: wabi88.com; b88ag.com; v88ag.com; feli88.com… để chuyển điểm đô (các đối tượng quy ước), quản lý các kèo đặt cược, quản lý thắng thua và hoa hồng của các tài khoản Agent, Member.



Tổng đại lý bán điểm đô cho các đại lý với giá thấp nhất là 20.000 đồng/1 điểm đô, các Đại lý bán lại cho các con bạc với giá thấp nhất là 50.000 đồng/1 điểm đô. Các con bạc đăng nhập tài khoản Member để đặt cược các kèo bóng, xem kết quả thắng thua và hoa hồng nhận được.



Thứ hai hàng tuần, Bùi Tuấn Vũ cùng đồng bọn sẽ xem kết quả thắng thua và hoa hồng để thanh toán tiền cho nhau. Nếu người cá độ không thanh toán, họ sẽ đóng tài khoản.



Sau khi củng cố tài liệu điều tra, ngày 9-7, 8 tổ công tác đồng loạt đột kích tiếp cận nơi trú ngụ của 8 đối tượng nêu trên và đưa về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi. Trong quá trình khám xét khẩn cấp 10 địa điểm có liên quan đến 8 đối tượng, cơ quan điều tra đã tạm giữ 860 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ôtô, 13 điện thoại di động, 6 máy tính...



Qua khai thác dữ liệu thông tin tài khoản Master Sub 22 do đối tượng Bùi Tuấn Vũ cung cấp của trang Web cá độ bóng đá trên, xác định từ đầu tháng 6-2021 đến ngày 8-7-2021, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần với tổng số điểm là 7.896.622 điểm, tương đương khoảng 350 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)