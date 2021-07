Nguyên chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố trong vụ án Nhật Cường

Mở rộng vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan tới Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội.





Ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bổ sung vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999.





Ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thời điểm chưa bị bắt



Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan, được tách ra từ vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự số 01/CSKT-P9 ngày 7-1-2021.



Theo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy trong thời gian đương chức, ông Nguyễn Đức Chung đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội.



Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với nhiều người nguyên là lãnh đạo Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan, để điều tra về tội danh "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Trong số này có ông Nguyễn Văn Tứ, chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội); bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội; Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội); Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội; Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh.



Ngoài vụ án này, trước đó, ngày 17-3, nguyên Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy-3C. Bên cạnh đó, tháng 12-2020, ông Nguyễn Đức Chung, bị phạt 5 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" trong vụ án liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)