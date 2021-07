Một giám đốc người nước ngoài bị trộm 1,8 tỷ đồng

Ngày 4-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang khẩn trương phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Trảng Bom tiến hành điều tra vụ mất trộm 1,8 tỷ đồng xảy ra tại một công ty ở KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.





Theo trình báo của anh Tr.V.C. (35 tuổi) là nhân viên nhân sự của Công ty D., vào khoảng 7 giờ 30 ngày 1-7, khi đến công ty làm việc thì phát hiện tại phòng làm việc của ông C.O. (36 tuổi - Quốc tịch Hàn Quốc, là Giám đốc tài chính của công ty) bị kẻ gian đột nhập, cạy két sắt lấy trộm tài sản nên đã báo cho ông C.O. và ban giám đốc công ty biết, đồng thời trình báo cơ quan công an.



Hiện trường vụ trộm



Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Trảng Bom triển khai công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường.



Qua kiểm tra, tổng tài sản bị mất trộm trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng bao gồm 74.500 USD, 2.500.000 WON và 84.000.000 đồng.



Bước đầu, cơ quan công an nhận định khả năng đối tượng lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, lúc trời mưa, công ty không có người trông coi nên đột nhập vào phòng làm việc của ông C.O., rồi sử dụng xà beng, búa, để đục két sắt lấy trộm tài sản.



