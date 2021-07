Mâu thuẫn chuyện gia đình, vợ ném kéo ghim vào ngực chồng gây tử vong

Mâu thuẫn chuyện gia đình, trong lúc tức giận, người vợ ném cây kéo về phía chồng. Không may, kéo ghim vào ngực khiến ông Đ. tử vong.



Hiện trường vụ việc. Ảnh Hoàn Nhân



Chiều 6.7, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc vợ dùng kéo ném ghim vào ngực chồng khiến người chồng tử vong.



Cụ thể, vào khoảng 11h45 cùng ngày, trong lúc xảy ra mâu thuẫn vì chuyện gia đình, người vợ là Võ Thị Ph. (46 tuổi, trú khối phố Mỹ Nam, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) dùng cây kéo ném vào ông Đào Ngọc Đ. (48 tuổi). Cây kéo ghim trúng vào vùng ngực ông Đ.



Sau đó, bà Ph. cùng người dân đưa ông Đ. đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong.



Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm.



Theo người dân ở sống gần nhà bà Ph., hai vợ chồng ông Đ. bà Ph. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Đ. thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ, nhiều lần còn có biểu hiện phê ma túy nên kết quả xảy ra cớ sự trên.

