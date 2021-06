Khởi tố hình sự liên quan vụ nhét giẻ vào mồm cháu bé mầm non

Tối 28/6, trên mạng xã hội lan truyền một video dài khoảng 10 giây ghi lại cảnh một cháu bé bị một phụ nữ giữ chặt tay, miệng bị nhét giẻ khiến cháu bé la khóc, giãy giụa.



Trên cơ sở thông tin tố giác và kết quả xác minh, điều tra, ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” xảy ra tại Lớp mầm non độc lập Sao Việt (địa chỉ tại số nhà 56, đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình). Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 28/6, chị Bùi Thị Ngân (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm đơn tố cáo gửi đến Công an thành phố Thái Bình về việc con trai là cháu H.N.N (sinh năm 2020) trong quá trình theo học tại Lớp mầm non độc lập Sao Việt bị bạo hành.



Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình đã triệu tập Lê Thị Lành (tên thường gọi là Lý, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Lê Thị Hương Giang (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, chủ Lớp mầm non độc lập Sao Việt), Tạ Duy Hải (sinh năm 1983, chồng Giang) và chị V.D.L (sinh năm 2003, trú tại xã Tân Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, giáo viên Lớp mầm non độc lập Sao Việt đồng thời là người cung cấp thông tin cho chị Ngân).



Tại cơ quan Công an, Lê Thị Lành đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể, ngày 6/4/2021, do cháu N khóc nhiều, Lành đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chân tay cháu N, không cho cháu khóc tiếp.



Lành là em ruột của Lê Thị Hương Giang, chủ cơ sở và ở tại cơ sở nên được thường xuyên giúp chị việc trông coi trẻ. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.



Trước đó, tối 28/6, trên mạng xã hội lan truyền một video dài khoảng 10 giây ghi lại cảnh một cháu bé bị một phụ nữ giữ chặt tay, miệng bị nhét giẻ khiến cháu bé la khóc, giãy giụa. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.



Anh Hoàng Văn Quân (bố cháu N) cho biết, do gia đình không có người trông, khi bé N. được 8 tháng, gia đình đã gửi bé tại Lớp Mầm non độc lập Sao Việt.



Thời gian gần đây, bé N. có nhiều biểu hiện bất thường như hay hoảng loạn, giật mình, sợ tắm, sợ người thân. Sau khi xảy ra vụ việc, phía cơ sở giáo dục đã gặp gia đình xin lỗi nhưng gia đình không chấp nhận và làm đơn trình báo cơ quan chức năng, yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc.



Ngày 29/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong tạm đình chỉ hoạt động Lớp mầm non độc lập Sao Việt; đồng thời Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Bồ Xuyên (nơi gia đình cháu bé đang sinh sống) triển khai ngay các biện pháp can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực theo quy định hiện hành nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng cho trẻ.



Lớp mầm non độc lập Sao Việt hoạt động từ tháng 7/2019 tại số nhà 56 đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình với diện tích 85m2, chia 2 tầng, hai phòng học (diện tích 30m2/phòng), hai nhà vệ sinh.



Tháng 10/2019, Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong đã thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động của cơ sở giáo dục này và yêu cầu dừng hoạt động do cơ sở chưa hoàn thiện một số thủ tục hành chính, điều kiện cơ sở vật chất theo quy định.



Sau khi khắc phục, ngày 3/7/2020 Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong đã ban hành Quyết định thành lập Lớp mầm non độc lập Sao Việt với 3 giáo viên đứng lớp, do bà Lê Thị Hương Giang làm chủ.

Theo TTXVN/Vietnam+