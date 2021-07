Khởi tố 3 người nước ngoài trong đường dây nhập cảnh trái phép

Các bị can đã lên mạng internet liên hệ với những người Hàn Quốc có nhu cầu xin visa vào Việt Nam, sau đó làm hồ sơ rồi tổ chức toàn bộ quy trình nhập cảnh cho khách Hàn Quốc đến sân bay Đà Nẵng.



Thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lee Kwan Young (áo trắng). (Ảnh: Công an cung cấp)



Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt và khám xét đối với 3 người Hàn Quốc vì hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.



Cả 3 bị can này được xác định liên quan đến đường dây đưa người Hàn Quốc tới thành phố Đà Nẵng với danh nghĩa chuyên gia trong giai đoạn cả nước đang tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.



Các bị can gồm Lee Kwan Young (sinh năm 1968, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) - Phó Chủ tịch Hội người Hàn tại miền Trung Việt Nam; Seo Young Jin (sinh năm 1973, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Han In Hue và Song Hong Sub (sinh năm 1972, trú chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) - chủ công ty môi giới KHAN VINA.



Theo điều tra ban đầu, các bị can trên đã lên mạng internet liên hệ với những người Hàn Quốc có nhu cầu xin cấp thị thực vào Việt Nam, sau đó làm hồ sơ rồi tổ chức toàn bộ quy trình nhập cảnh cho khách Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.



Các hồ sơ này được hợp thức hóa bằng cách cho các công ty tại Việt Nam bảo lãnh với tư cách là “chuyên gia nước ngoài” làm việc cho các công ty, nhưng trên thực tế không hề quen biết những người Hàn Quốc này.



Trước đó, ngày 28/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 2 người liên quan đến đường dây này là Phan Thị Thảo Ly (26 tuổi, ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và Phạm Thị Phúc (25 tuổi, ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê).



Theo điều tra, Phan Thị Thảo Ly và Phạm Thị Phúc làm việc cho một nhóm có tên Hội người Hàn tại miền Trung Việt Nam (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Công việc chính của Ly và Phúc là làm hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh cho người Hàn Quốc dưới dạng chuyên gia.



Thời gian qua, lực lượng chức năng cũng đã bắt nhiều người liên quan đến các công ty đứng ra bảo lãnh cho các “chuyên gia rởm" này, như: Nguyễn Trần Anh Tuấn (Giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và tổng hợp J.D.K; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và tổng hợp DK Global; Công ty trách nhiệm hữu hạn Guppo); Lê Xuân Thành (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phi Anh Pro và Công ty trách nhiệm hữu hạnThương mại & Dịch vụ Patour) và Tô My Hồng Anh (nhân viên Công ty KV Global).



Trước đó, ngày 26/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an thành phố Đà Nẵng) phối hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính một số căn hộ thuộc The Point Villa (đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện 14 công dân Hàn Quốc hoạt động không đúng mục đích xin thị thực nhập cảnh tại Việt Nam.



Đến ngày 7/5, Cơ quan an ninh điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.



Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

