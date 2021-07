Khởi tố 27 người trong đường dây buôn bán hóa đơn khống 2.000 tỉ đồng

Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 19 người trong đường dây buôn bán hơn 2.000 tỉ đồng hóa đơn khống, nâng tống số người bị khởi tố, bắt giam lên 27 người.





Ngày 30-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 19 người trong đường dây buôn bán hóa đơn hàng ngàn tỉ đồng do đơn vị này triệt phá hôm 30-5.



Trước đó, ngày 30-5, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hoá đã phá Chuyên án T421, bắt giữ 8 người gồm: Hoàng Thị Hạnh (SN 1967); Hoàng Thị Ánh (SN 1971); Trần Đình Hiếu (SN 1990); Phạm Thị Yến (SN 1976); Hoàng Thị Von (SN 1990); Lê Thị Phương (SN 1985); Dương Thị Diệu Hà (SN 1981); tất cả cùng ngụ TP Thanh Hóa và Lê Huy Sơn (SN 1966; ngụ huyện Thiệu Hóa, TP Thanh Hóa). Trong số này, Hạnh là kẻ cầm đầu.





Những người trong đường dây buôn bán hóa đơn khống ngàn tỉ đồng bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ hôm 30-5.



Qua khám xét, công an thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma", 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng.



Theo điều tra, bản thân Hoàng Thị Hạnh không có công ăn việc làm nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, có nhiều tài sản có giá trị, đặc biệt Hạnh đã câu kết cùng nhiều người khác lập rất nhiều công ty nhưng lại không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên doanh thu hàng năm lại rất lớn.



Quá trình điều tra xác minh, các công ty do Hạnh và đồng bọn lập ra không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.



Bản thân những người này vừa là giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá dao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.



Đấu tranh mở rộng chuyên án, đến thời điểm này, Công an TP Thanh Hóa đã điều tra, khởi tố và bắt giữ thêm 19 người trong đường dây mua bán hóa đơn "khủng" này, nâng tổng số bị can bị khởi tố điều tra là 27 người, trong đó có nhiều người là giám đốc các doanh nghiệp có tên tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.



Theo thống kê ban đầu, 14 công ty "ma" trong đường dây mua bán hóa đơn "khủng" này đã phát hành hơn 15.000 số hóa đơn cho khoảng 1.000 doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, TP như: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng… với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.



Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)