Ia Pa: Chặn đánh người đi đường để cướp điện thoại

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Phi Dũng (SN 1985, trú tại thôn 2, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) và Nguyễn Văn Sáng (SN 1996, trú tại thôn 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.





2 đối tượng: Dũng (bìa trái) và Sáng đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Thế Dũng

Dũng và Sáng là 2 đối tượng nghiện ma túy. Vì không có tiền mua ma túy nên cả 2 nảy sinh ý định cướp tài sản của người dân đi làm rẫy trên địa bàn xã Pờ Tó. Khoảng 9 giờ ngày 26-7, tại đường liên thôn thuộc làng Bi Giông (xã Pờ Tó), 2 đối tượng đã chặn đầu xe của anh H.Đ.T. (trú tại thôn 2, xã Pờ Tó) lao vào hành hung rồi cướp của anh 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo trị giá khoảng 5 triệu đồng.



Nhận được tin báo, Công an huyện Ia Pa và Công an xã Pờ Tó khẩn trương cử lực lượng xác minh, rà soát các đối tượng. Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện Dũng trong khu vực rẫy gần làng Bi Giông có dấu hiệu khả nghi nên đã triệu tập để làm việc. Quá trình đấu tranh, Dũng khai nhận hành vi cướp tài sản của mình. Sau đó 2 giờ đồng hồ, các trinh sát tiếp tục phát hiện, bắt giữ Sáng cũng đang lẩn trốn trong rẫy của người dân.



VĂN NGỌC