Hé lộ vụ án ông Nguyễn Đức Chung thao túng cho công ty 'ruột' trúng thầu

Cơ quan chức năng cáo buộc ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn Chủ tịch UBND TP.Hà Nội để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo lợi ích cho doanh nghiệp thân hữu.



Nguyên chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố trong vụ án Nhật Cường

Ông Nguyễn Đức Chung đang dính líu đến 3 vụ án hình sự- Ảnh Ngọc Thắng



Ngày 24.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, để điều tra về tội danh tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại điều 281 bộ luật Hình sự năm 1999.



Đây là lần thứ 2, ông Chung bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo lợi ích cho doanh nghiệp thân hữu.



Công ty Nhật Cường và ông Nguyễn Đức Chung



Trong vụ án bị khởi tố ngày 24.7, ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hoá hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở KH-ĐT Hà Nội.



Tài liệu mà Thanh Niên thu thập thể hiện, đầu năm 2016, Sở KH-ĐT Hà Nội triển khai công tác chuẩn hóa, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016 với tổng dự toán gần 43 tỉ đồng. Hoạt động này được Sở KH-ĐT tiến hành cụ thể bằng dự án số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và kêu gọi đấu thầu rộng rãi gian từ 21.4 - 6.5.2016. Mặc dù có nhiều nhà thầu đã mua hồ sơ và nộp hồ sơ dự thầu nhưng việc đấu thầu này bị dừng lại mà không nêu rõ lý do.



Ngày 30.5.2016, ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội khi đó, đã ký văn bản 641 gửi báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc thực hiện công tác số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.



Nội dung báo cáo này nêu: “Đến trước thời điểm đóng thầu, đã có 6 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu và đã có 4 nhà thầu đến nộp hồ sơ dự thầu - đủ điều kiện để mở thầu theo quy định. Sở đã dự kiến tổ chức mở thầu và xét thầu theo quy định. Tuy nhiên, cùng lúc đó nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tạm dừng đối với gói thầu trên; Sở KH-ĐT đã thông báo tới các nhà thầu về việc tạm dừng triển khai lựa chọn nhà thầu”.



Tại văn bản số 3961 của Sở KH-ĐT Hà Nội ngày 4.8.2016 do ông Nguyễn Văn Tứ ký gửi UBND TP.Hà Nội và trực tiếp Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, nêu: “Ngày 1.8.2016, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Sở KH-ĐT đã trao đổi, làm việc với đại diện Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường) về thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.



Cũng tại văn bản này, Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết việc thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do Công ty Nhật Cường thực hiện theo công nghệ riêng và miễn phí. Sau khi có kết quả thí điểm, Sở KH-ĐT Hà Nội sẽ đề nghị Bộ KH-ĐT tiếp nhận, có đánh giá và nghiệm thu. Khi đó, Sở KH-ĐT Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu.



Giữa tháng 8.2016, Công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ với cam kết tối đa 3 ngày sẽ hoàn thành phần việc. Tuy nhiên, ngày 20.9.2016, theo báo cáo kết quả số hóa giai đoạn 1 của Công ty Nhật Cường, đơn vị này mới hoàn thành việc scan văn bản, chưa hoàn thành xây dựng công cụ đồng bộ tự động để cập nhật số hồ sơ sau khi được scan lên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.



Trong khi việc thí điểm chưa được báo cáo cụ thể về kết quả thì cuối tháng 11.2016, Sở KH-ĐT Hà Nội có quyết định 347 điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu kể trên, giữ nguyên giá trị gói thầu là gần 43 tỉ đồng. Nội dung điều chỉnh nhiều tiêu chí so với hồ sơ mời thầu trước đó.



Gói thầu này sau đó đã có 5 nhà thầu tham gia mua hồ sơ, trong đó, có 3 đơn vị đã nộp hồ sơ dự thầu theo đúng quy định là Liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh); Công ty CP Tecotec Group và Công ty TNHH công nghệ Thiên Phúc. Kết quả, Liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh (Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh) trúng thầu.



Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Sở KH-ĐT Hà Nội với Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh thể hiện, nhà thầu trúng thầu đồng ý giảm giá… 1 triệu đồng so với giá chào thầu. Giá trị gói thầu sau giảm giá, làm tròn là 42,8 tỉ đồng.



Ngày 26.12.2016, hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu được Sở KH-ĐT Hà Nội ký kết với Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh với thời gian thực hiện là 265 ngày. Bên A sẽ tạm ứng cho bên B số tiền gần 13 tỉ đồng, tương đương 30% giá trị trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.



Theo điều kiện trúng thầu, nhà thầu phải có các hợp đồng tương tự trong vòng 3 năm gần đây (các năm 2013, 2014 và 2015), tức là nhà thầu phải có năng lực, kinh nghiệm. Trên thực tế, sau 9 tháng thực hiện hợp đồng, đến tháng 9.2017, Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã không hoàn thành khối lượng công việc và nhiều lần được điều chỉnh gia hạn. Cụ thể, từ 265 ngày lên 330 ngày, sau đó lên 480 ngày.



Đáng chú ý, đến ngày 9.4.2018, Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh tiếp tục được Sở KH-ĐT Hà Nội ký phụ lục thứ 6 với điều khoản là gian hạn thời gian thực hiện hợp đồng từ 480 ngày lên 730 ngày.



Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy (46 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc.



Trong giai đoạn 2014 - 2018, cùng với thời điểm ông Nguyễn Đức Chung làm Giám đốc Công an TP.Hà Nội và trúng cử Ủy viên T.Ư Đảng, được bầu làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Công ty Nhật Cường mới ra đời nhưng phát triển rất nhanh và vượt mặt nhiều “đại gia” công nghệ như Vietel, FPT để trúng thầu liên tiếp nhiều dự án lớn của TP.Hà Nôi.



Tháng 5.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tiến hành khám xét khẩn cấp hệ thống cửa hàng điện thoại Công ty Nhật Cường tại Hà Nội, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy và hàng loạt người liên quan có hành vi buôn lậu, rửa tiền. Cũng từ đây, các cơ quan tố tụng đã phát hiện ra hàng loạt bê bối của ông Nguyễn Đức Chung và nhiều quan chức các sở, ngành Hà Nội.



Từng "hỗ trợ" công ty có "dấu ấn" của con trai



Trước đó, trung tuần tháng 3, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; và Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đối, bổ sung năm 2017.



Trong vụ án này, ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Watch water - CHLB Đức qua Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic do Nguyễn Trường Giang làm giám đốc để xử lý nước hồ trên địa bàn Hà Nội trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước.



Theo tìm hiểu của Thanh Niên, từ năm 2016 đến quý 1/2019, Công ty thoát nước Hà Nội đã ký hợp đồng với Công ty Arktic mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước hồ. Chế phẩm Redoxy 3C được mua là 403,040 tấn, giá trị 137 tỉ đồng. Cũng trong khoảng thời gian nói trên, Công ty thoát nước Hà Nội đã sử dụng 380,6 tấn, khối lượng Redoxy 3C tồn kho là 22,448 tấn.



Đáng chú ý, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic có dấu ấn của ông Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Nguyễn Đức Chung). Cụ thể, công ty này được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào năm 2015 do 2 thành viên góp vốn gồm ông Đào Xuân Tấn và ông Nguyễn Đức Hạnh. Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Xuân Tấn. Tháng 6.2016, ông Tấn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho ông Nguyễn Trường Giang và ngày 23.7.2016, ông Hạnh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình cho người khác.

Theo Thái Sơn (TNO)