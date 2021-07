Hải Phòng: Khởi tố Giám đốc xí nghiệp lập hồ sơ khống bán hoá chất chống dịch

Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng vừa có quyết định khởi tố 2 lãnh đạo Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Kiến Thuỵ (Hải Phòng) về tội tham ô, liên quan đến bán hoá chất phòng, chống dịch.



Chiều 3/7 thông tin với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hoàn tất kết luận điều tra để truy tố trước tòa Giám đốc và Phó Giám đốc Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy (trụ sở tại quận Dương Kinh) về tội tham ô.



Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy (trụ sở tại quận Dương Kinh). Ảnh Vũ Thị Hải.





Theo tài liệu điều tra của Công an Dương Kinh, tháng 6/2019, trên địa bàn Hải Phòng xuất hiện dịch, bệnh tại một số cơ sở nuôi trồng thủy sản.



TP Hải Phòng đã có quyết định hỗ trợ hóa chất phòng, chống dịch cho người nuôi trồng thủy sản từ nguồn dự trữ quốc gia.



Thực hiện chính sách này, UBND quận Dương Kinh đã phân bổ hơn 4,6 nghìn lít hóa chất nhóm Benzalkonium chloride 80% và 33.150 kg hóa chất Chlorine 65% cho Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản (NTTS) Kiến Thụy, hỗ trợ cho 154 hộ dân.



Tuy nhiên, khi nhận được hóa chất, Giám đốc Ngô Đức Nhuận và Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Thạo đang công tác tại Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy đã cho lập danh sách cả 282 hộ dân nhận khoán nuôi trồng thủy sản với xí nghiệp được nhận cả hai loại hóa chất này để quyết toán với UBND quận Dương Kinh.



Theo xác định của UBND quận Dương Kinh, thực tế, chỉ có 154 hộ nuôi tôm có tôm bị chết.



Cơ quan công an xác định, việc lập danh sách các hộ dân nhận hỗ trợ hóa chất phòng, chống dịch có dấu hiệu gian lận, không thông qua ý kiến các hộ dân. Nhiều hộ dân cho biết, chữ ký trong danh sách nhận hỗ trợ hóa chất phòng, chống dịch không phải là chữ ký của người dân. Lượng hóa chất không được thực nhận như trong danh sách Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy lập.



Trong danh sách 131 hộ nhận hỗ trợ hóa chất, có nhiều chữ ký do cùng một người ký.



Sau khi lập danh sách quyết toán hỗ trợ hóa chất với Trạm thú y quận Dương Kinh, từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, Phó Giám đốc Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy đã nhiều lần chỉ đạo cho một số nhân viến dưới quyền mang những thùng hóa chất vốn được hỗ trợ cho người NTTS đem bán cho tư thương thu tiền bất chính.

Theo Nguyễn Đại (Dân Việt)