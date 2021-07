Gia Lai: Truy tố 7 bị can mua bán gần 1.400 m3 gỗ

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có cáo trạng truy tố 7 bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Đây là nhóm đối tượng trong vụ án buôn gỗ lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra ở Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hùng Ny (thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê) với gần 1.400 m3 đã mua bán.



7 bị can gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1976), Đỗ Quang Thành (SN 1972, cùng trú tại thị trấn Chư Sê); Lê Huy Vũ (SN 1978), Phạm Thị Tâm Thủy (SN 1979, cùng trú tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê); Trương Thị Phượng (SN 1985, trú tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê); Nguyễn Văn Đức (SN 1970, trú tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1972, trú tại xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Lực lượng Công an đọc quyết định bắt Nguyễn Quốc Hùng (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Văn Ngọc



Theo hồ sơ, khoảng 5 giờ ngày 29-6-2020, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động kiểm tra, phát hiện tại kho xưởng của DNTN Hùng Ny do Hùng làm chủ doanh nghiệp đang có hành vi tàng trữ, mua bán gỗ không có giấy tờ hợp pháp.



Thời điểm này, Hùng cùng Văn Đức, Hải (2 nhân viên của DNTN Hùng Ny) đang có hành vi mua bán gỗ không có giấy tờ hợp pháp với Trần Như Hoàng (SN 1988, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) là tài xế xe ô tô BKS 81A-214.84 chở 1,586 m3, được quy tròn thành 2,537 m3 và Nguyễn Quang Đức (SN 1977, trú tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) là tài xế xe ô tô BKS 51A 553.02 chở 1,322 m3 gỗ xẻ hộp, được quy tròn thành 2,115 m3.



Tiến hành kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, trong khuôn viên DNTN Hùng Ny tại vị trí bãi tập kết gỗ trước cổng ra vào khu vực kho có 3 xe ô tô BKS 81A-214.84, 51A-553.02, 66C-056.30 đều có gỗ trên xe. Trên đường bê tông từ cổng vào khu vực làm việc, trước khu vực xưởng và trong kho có nhiều đống gỗ. Tổng số gỗ DNTN Hùng Ny đang mua bán, tàng trữ là 2.047 hộp gỗ có khối lượng 121,096 m3 gỗ xẻ hộp quy tròn thành 193,753 m3.



Quá trình điều tra xác định, DNTN Hùng Ny được cấp phép kinh doanh các ngành nghề: chế biến gỗ trồng rừng, mua bán gỗ có nguồn gốc hợp pháp, khai thác gỗ rừng trồng, chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng trồng và gỗ nhập khẩu, mua bán giường, tủ, bàn ghế. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, Hùng đã giao dịch mua gỗ không có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp với Vũ. Hùng và Vũ thỏa thuận giá gỗ căm xe xẻ hộp là 8,5 triệu đồng/m3, gỗ bằng lăng xẻ hộp là 7,5 triệu đồng/m3, các loại gỗ khác tính theo giá gỗ bằng lăng.



Gỗ lậu thu giữ tại DNTN Hùng Ny. Ảnh: Văn Ngọc



Khi có gỗ, Vũ sẽ liên lạc với Hùng, sau đó, Hoàng, Quang Đức cùng các đối tượng khác (chưa xác định được lai lịch) dùng xe ô tô 7 chỗ ngồi tháo các băng ghế sau và xe độ chế vận chuyển gỗ từ khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) về bán cho DNTN Hùng Ny. Khi xe chở gỗ của Vũ đến DNTN Hùng Ny chỉ cần giới thiệu gỗ “Huy Vũ” thì Hùng chỉ đạo các nhân viên là Văn Đức, Hải và Thành cùng với các tài xế dùng xe nâng bốc gỗ xuống, xác định chủng loại gỗ, đánh số thứ tự vào đầu hộp gỗ bằng phấn trắng, đo kích thước từng hộp gỗ rồi đọc cho Phượng là kế toán của DNTN Hùng Ny ghi chép vào các cuốn sổ được Phượng lập ghi “DN Hùng Ny sổ mua gỗ anh Huy Vũ năm 2020” để theo dõi khối lượng gỗ tính tiền trả cho Vũ. Quá trình các nhân viên DNTN Hùng Ny đo đếm gỗ của các đầu xe do Vũ chỉ đạo chở đến bán, Vũ cho vợ là Thủy đến theo dõi, giám sát.



Căn cứ vào sổ theo dõi của DNTN Hùng Ny xác định: Từ ngày 1-1-2020 đến 29-6-2020, DNTN Hùng Ny đã mua của Vũ tổng cộng 776,878 m3 gỗ xẻ hộp được quy tròn thành 1.243,004 m3 thuộc nhóm loài thông thường không có nguồn gốc hợp pháp, gồm các chủng loại: bằng lăng, gáo, căm xe, gõ và một số gỗ tạp khác với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hùng còn mua hơn 146,3 m3 gỗ tròn không có nguồn gốc hợp pháp của một số người dân (chưa xác định được lai lịch). Để “ngụy trang” cho việc buôn gỗ lậu của mình, trong nhà xưởng của Hùng còn có hơn 38,3 m3 gỗ có nguồn gốc hợp pháp do Hùng mua của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum.



Đối với số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán gỗ không có nguồn gốc giấy tờ hợp pháp, qua điều tra, Hùng khai, khi bán gỗ, Hùng xuất hóa đơn liên 2 ghi khối lượng gỗ, giá tiền cho người mua chỉ nhằm đối phó khi vận chuyển trên đường. Người mua trả tiền theo giá gỗ thỏa thuận và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, Hùng không mở sổ theo dõi số tiền gỗ bán ra. Các hợp đồng mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 ghi thông tin người mua đã bị Hùng thu hồi và tiêu hủy.



Liên quan đến vụ án này, Hoàng và Quang Đức là người làm thuê cho Vũ, tuy nhiên, số lượng gỗ mà 2 đối tượng này vận chuyển không đủ định lượng để xử lý hình sự nên Cơ quan Điều tra chỉ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 20 triệu đồng.



LÊ VĂN NGỌC