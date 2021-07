Gia Lai: Truy nã đối tượng tổ chức đánh bạc trong nhà hàng Bọ Cạp Nước

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã cấp độ nguy hiểm đối tượng Nguyễn Duy Cường (tên thường gọi Dế, SN 1977, trú tại tổ 5, phường Hội Thương, TP. Pleiku) về hành vi tổ chức đánh bạc.





Đối tượng Cường hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ảnh: Minh Hòa

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Cường về hành vi trên. Cường được xác định là đồng phạm với Đặng Thế Hưng (tên thường gọi là Xí Mập, SN 1976, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku)-đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc tại nhà hàng Bọ Cạp Nước (địa chỉ 280 Lê Thánh Tôn, tổ 10, phường Ia Kring) mà các đơn vị của Bộ Công an triệt phá vào ngày 9-5-2021.

Khi lực lượng Công an ập vào sới bạc không bắt giữ được Cường. Sau đó, Cường được triệu tập để điều tra. Ban đầu, đối tượng vẫn có mặt tại cơ quan Công an nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến thời điểm này, liên quan đến vụ án đã có 16 bị can bị khởi tố, trong đó có 8 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 8 bị can về hành vi đánh bạc. Trong 8 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc có Cường và Lê Quý Hùng (SN 1975, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) không bị bắt quả tang trong chiều 9-5. Hùng được xác định là chủ nhà hàng Bọ Cạp Nước và đã nhận tiền từ nhóm tổ chức đánh bạc, biết việc các đối tượng tụ tập đánh bạc nhưng vẫn cho “thuê” địa điểm.

VĂN NGỌC