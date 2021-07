Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 22 m3 gỗ lậu

(GLO)- 2 đối tượng đang vận chuyển hơn 22 m3 gỗ thì bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản. Qua quá trình xác minh, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an huyện Kbang xác định, đây là gỗ lậu nên đã tiến hành bắt giữ để mở rộng điều tra.

Sáng 10-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa thi hành lệnh bắt với 2 đối tượng: Hoàng Văn Duyệt (SN 1981) và Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1989, cùng trú tại xã Krong, huyện Kbang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Đối tượng Thanh (bìa trái) và Duyệt tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20-6, trên đường Đông Trường Sơn tại khu vực suối Nước thuộc địa phận xã Đak Smar (huyện Kbang), Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phối hợp cùng đoàn Kiểm tra liên ngành số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) phát hiện xe ô tô tải BKS 81C-177.40 có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe có 22,536 m3 gỗ lậu chủng loại dổi. Lúc này, ông Nguyễn Đình Sang (trú tại tổ 2, thị trấn Kbang) đã đứng ra nhận là người điều khiển chiếc xe nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số gỗ nêu trên.

Ngày 21-6, đại diện lãnh đạo Doanh nghiệp tư nhân Giao Trang (thị trấn Kbang) đã mang hồ sơ nguồn gốc số gỗ nêu trên đến Hạt Kiểm lâm huyện để đối chiếu. Theo đó, số gỗ trên được Doanh nghiệp tư nhân Giao Trang xuất bán cho Doanh nghiệp tư nhân Toàn Gỗ (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Số gỗ trên nằm trong gói 152,2059 m3 gỗ do Doanh nghiệp tư nhân Giao Trang mua lại của Công ty TNHH Hữu Phát (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) từ năm 2015.

Nhận thấy những hồ sơ trên có sự bất thường, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp cùng Công an huyện Kbang để điều tra làm rõ. Quá trình điều tra xác định, Thanh mới là người điều khiển xe còn Duyệt là chủ xe nên đã tiến hành bắt giữ. Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

VĂN NGỌC