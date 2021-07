Đường dây trộm cắp gần 100 xe ô tô bị triệt phá như thế nào?

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây trộm cắp tiêu thụ xe ô tô quy mô lớn.





Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng là: Lê Hoàng Đạt (SN 1991, trú ở ngõ 192 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội); Nguyễn Thành Công (SN 1989, trú ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Hữu Tú, (SN 1993, trú ở thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội); Nguyễn Hữu Trung (SN 1994, trú ở thôn 4, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Hà (SN 1989, trú ở thôn An Liệt, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).



Các đối tượng trên đều nằm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ gần 100 xe ô tô các loại, trong đó có nhiều siêu xe ở Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn có việc trộm cắp xe ô tô nên đã tổ chức xác minh, làm rõ.



Cụ thể, ngày 26/4, tại trước cửa số nhà 5, phố Phan Kế Bính, Cống Vị, Ba Đình xảy ra vụ trộm cắp xe ôtô nhãn hiệu Ford Ranger BKS 29C- 864.95.



Tiếp đó, ngày 29/5, xảy ra vụ trộm cắp xe ôtô nhãn hiệu Toyota Innova BKS 30E- 588.13 tại bãi gửi xe tòa nhà A6A Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điều đáng nói, cả 2 ô tô trên đều lắp thiết bị định vị.



Thu thập tài liệu về 2 vụ trộm trên, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Ba Đình, Công an quận Cầu Giấy xác định cả 2 xe ôtô tang vật của 2 vụ trộm cắp trên đều đã bị các đối tượng đưa về khu vực huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để ngắt thiết bị định vị rồi đưa đi đâu chưa rõ.



Để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe ôtô, xử lý theo quy định của pháp luật, ngày 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập chuyên án, được Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội duyệt.



Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với một số phòng nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy, Công an quận Ba Đình tổ chức đấu tranh.



Quá trình đấu tranh, đã phát hiện 1 nhóm gồm 3 đối tượng đang cư trú tại khu vực huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có biểu hiện chuyên tiêu thụ các xe ôtô nghi vấn do người khác phạm tội mà có, do đối tượng Nguyễn Thành Công cầm đầu.



Công là đối tượng hình sự phức tạp, là chủ cửa hàng cầm đồ và có biểu hiện nhận cầm cố các loại xe ôtô do trộm cắp mà có hoặc các xe ôtô người khác thuê (dưới dạng thuê ôtô để tự lái), cầm cố các loại xe do chủ xe đã thế chấp cho ngân hàng để vay tiền...



Thủ đoạn của Công là thường xuyên quan hệ với các đối tượng trộm cắp. Khi có “hàng”, Công và đối tượng trộm liên hệ với nhau, sau đó. Hẹn mang xe đến khu vực quận Long Biên hoặc gầm cầu Thanh Trì để mua bán, cầm cố.



Sau khi nhận xe, Công chỉ đạo đàn em đến các gara ôtô để thuê nhân viên của gara kiểm tra, tháo bỏ thiết bị định vị gắn trên xe ôtô và đi lòng vòng qua các khu vực không có camera để tránh sự điều tra, phát hiện của cơ quan công an hoặc người bị hại.



Đặc biệt, để tránh bị phát hiện, Công thuê 7 điểm trông giữ xe ô tô và 6 kho ở những khu vực xa khu dân cư trên địa bàn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Văn Lâm, thuộc tỉnh Hưng Yên hoặc tại các xã Đông Dư, Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội để cất giấu xe tang vật.



Sau khi đã thu thập đủ tài liệu để phá án, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệu tập, bắt giữ cả 5 đối tượng trong đường dây gồm Lê Hoàng Đạt, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Hữu Tú, Nguyễn Hữu Trung và Nguyễn Ngọc Hà.



Tiến hành kiểm tra tại 7 điểm trông giữ xe ôtô và 6 kho các đối tượng thuê cất giấu xe ôtô, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ 82 chiếc xe ôtô các loại. Khám xét nơi ở và cửa hàng của Nguyễn Thành Công, lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ 110 bộ hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc nhận cầm cố xe ôtô.



Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng cầm đầu nhóm trộm là Lê Hoàng Đạt. Đạt là đối tượng có học hành tử tế, gia đình khá giả. Tuy nhiên, do đầu tư kinh doanh “tiền ảo” trên các trang mạng Internet bị thua lỗ, Đạt lâm vào nợ nần và rất cần tiền để trả nợ.



Ngoài ra, quá trình gửi xe ô tô tại các bãi xe, Đạt phát hiện sau khi đưa xe gửi vào bãi, nhiều chủ xe ôtô đã gửi lại chìa khóa xe ôtô cho bảo vệ, đồng thời Đạt cũng phát hiện sơ hở của nhiều bãi xe là thường bố trí nhiều người bảo vệ, phân nhiều ca trực khác nhau nên những người bảo vệ đó có thể không sẽ biết hết các chủ xe.



Do vậy Đạt đã nảy sinh ý định tìm bãi trông giữ xe ôtô sau đó yêu cầu người bảo vệ đưa 1 chìa khóa xe ôtô bất kỳ. Nếu người bảo vệ chủ quan, không cảnh giác thì sẽ đưa 1 chìa khóa xe ôtô cho Đạt. Đạt sẽ bấm nút mở khóa và thấy chiếc xe nào sáng đèn thì lên xe nổ máy điều khiển xe ra khỏi bãi để trộm cắp, rồi mang đi cầm cố cho Nguyễn Thành Công lấy tiền.



Về phía Nguyễn Thành Công, lực lượng chức năng đã làm rõ, từ khoảng tháng 6/2020, Nguyễn Thành Công bắt đầu kinh doanh hoạt động cầm đồ xe ôtô, xe máy và có thuê cửa hàng tại đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội.



Ngoài ra, Công còn lập 1 trang web quảng cáo nhận cầm cố ôtô không chính chủ, xe mất giấy đăng ký, xe nợ ngân hàng. Đến khoảng tháng 4/2021, Công đã chuyển và thuê nhà ở thôn 2, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội để kinh doanh cầm đồ (chủ yếu là xe ôtô) nhưng không có giấy phép hoạt động, không treo biển hiệu.



Công đã thuê Nguyễn Hữu Tú và Nguyễn Hữu Trung làm việc và trả cho mỗi người 9 triệu đồng/ tháng. Khi có khách muốn cầm cố tài sản, Công đều trao đổi trước qua điện thoại. Nếu là những xe ôtô chính chủ, có nguồn gốc rõ ràng, Công bảo Tú hoặc Trung liên lạc hẹn gặp khách tại cửa hàng ở thôn 2, xã Đông Dư hoặc đến nơi mà khách hàng yêu cầu.



Đối với những xe ôtô không chính chủ, giấy tờ công chứng, không rõ nguồn gốc, Công yêu cầu người mang xe đến cầm cố đưa đến đỗ xe ngoài đường gần cây xăng xã Đông Dư.



Công yêu cầu Tú, Trung lái xe ô tô đi đến cửa hàng sửa chữa xe ô tô của anh Nguyễn Văn Quyết, (SN 1987) hoặc Nguyễn Văn Hát (SN 1989) trú ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên để kiểm tra, nếu có gắn định vị thì tháo bỏ.



Sau đó, Tú, Trung mang xe ôtô đi cất ở một số kho do Công thuê hoặc bãi gửi xe ở khu vực huyện Văn Giang, Khoái Châu, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.



Từ khi hoạt động cầm cố xe ôtô đến nay, Nguyễn Thành Công đã cầm cố nhiều loại xe ôtô nhưng đều không lập hợp đồng cầm đồ, không ghi chép sổ sách. Công chỉ lưu lại vào mục ghi chú trên điện thoại di động số lượng xe còn để tại các kho, bãi gửi xe để theo dõi. Nguyễn Ngọc Hà có vai trò là cầu nối cho việc trộm cắp và tiêu thụ xe gian.



Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự đã nắm chắc tình hình, xác định chính xác từng địa cất giấu ô tô vi phạm của các đối tượng gây án nên đã thu giữ tang vật là gần 100 chiếc xe ô tô các chủng loại, trong đó có nhiều xe hạng sang, có giá trị rất lớn...



Từ chuyên án trên, Phòng Cảnh sát hình sự cảnh báo người dân có xe ô tô cần tìm những địa điểm gửi xe an toàn, uy tín. Bên cạnh đó, những bãi trông giữ phương tiện cần hết sức cảnh giác đối với những người đến gửi, tìm xe. Chỉ cần giả danh là chủ xe, yêu cầu nhân viên bảo vệ đưa chìa khóa là đối tượng dễ dàng trộm cắp mà bảo vệ không biết được.





