Đức Cơ: Bắt 2 đối tượng giả mua điện thoại để cướp giật

(GLO)- Sáng 28-7, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Chư Prông bắt giữ 2 đối tượng Trần Quý (SN 1993, trú tại thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) và Trần Quang Linh (SN 2000, trú tại tổ 5, thị trấn Chư Prông) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.





Đối tượng Quý (trái) và Linh đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Cường

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 23-7, Quý điều khiển xe máy BKS 81B2-970.65 nhãn hiệu Honda Winner chở theo Linh đến địa bàn thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) để tìm cơ hội cướp giật. Các đối tượng ghé vào cửa hàng bán điện thoại di động tại tổ 6 (thị trấn Chư Ty) giả vờ hỏi mua 2 chiếc điện thoại Iphone 6 và Samsung Galaxy M11 trị giá khoảng 6 triệu đồng. Khi nhân viên cửa hàng sơ hở, 2 đối tượng đã giật 2 chiếc điện thoại rồi lên xe máy bỏ trốn theo hướng đi TP. Pleiku.



Vì có công việc đột xuất nên chiều 26-7, nhân viên cửa hàng mới đến cơ quan Công an trình báo. Rà soát các camera an ninh dọc theo tuyến quốc lộ 19, các trinh sát Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Cơ xác định các đối tượng nghi vấn ở trên địa bàn huyện Chư Prông nên đã phối hợp với Công an địa phương để xác minh.



Từ những đặc điểm nhận dạng và chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã triệu tập Quý, Linh đến làm việc. Tại đây, 2 đối tượng khai nhận đã cướp giật 2 chiếc điện thoại trên rồi mang đi cấm cố lấy hơn 1 triệu đồng để tiêu xài. Hiện Công an huyện Đức Cơ đã thu giữ 2 chiếc điện thoại cũng như chiếc xe máy mà Quý và Linh dùng để gây án.



VĂN NGỌC