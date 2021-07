Điều tra thêm 2 vụ lập khống hồ sơ góp vốn 'siêu tốc' vào Saigon Co.op

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tội giả mạo trong công tác liên quan đến việc góp vốn 'siêu tốc' vào Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).



Công an TP HCM bắt ông Diệp Dũng

Việc góp vốn 'siêu tốc' vào Saigon Co.op được xác định có dấu hiệu sai phạm - Ảnh: Ngọc Dương



Hồ sơ sai phạm của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp - thương mại - dịch vụ Thới Thạnh (H.Hóc Môn) và của HTX thương mại - dịch vụ Củ Chi (H.Củ Chi, TP.HCM), trong đó có lập khống hồ sơ góp vốn “siêu tốc” vào Saigon Co.op, được chuyển cho cơ quan công an điều tra.



Ngày 7.7, nguồn tin Thanh Niên cho biết Chủ tịch UBND H.Hóc Môn đã giao Trưởng công an H.Hóc Môn tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan do Thanh tra H.Hóc Môn chuyển giao, và khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật về tội giả mạo trong công tác và tội trốn thuế tại HTX nông nghiệp - thương mại - dịch vụ Thới Thạnh (HTX Thới Thạnh).



Theo đó, dấu hiệu vi phạm pháp luật về tội giả mạo trong công tác có liên quan đến việc góp vốn “siêu tốc” vào Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op). Cụ thể, kết luận thanh tra của Thanh tra H.Hóc Môn khẳng định HTX Thới Thạnh có nhiều vi phạm nghiêm trọng việc tổ chức đại hội bất thường thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 1 tỉ đồng lên 6,2 tỉ đồng; kết nạp 5 thành viên mới với mức góp của từng thành viên từ 906 triệu đồng đến hơn 1,1 tỉ đồng ngày 17.1.2020; bầu bổ sung HĐQT thông qua chủ trương góp tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op. Ngày 20.1.2020, 5 thành viên mới đã góp vốn vào tài khoản của HTX Thới Thạnh tại một ngân hàng. Cùng ngày, HTX Thới Thạnh chuyển số tiền 5 tỉ đồng từ tài khoản trên cho Saigon Co.op để tham gia góp tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến tháng 3.2020, HTX Thới Thạnh mới đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số thành viên và thành viên HĐQT.



Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, việc HTX Thới Thạnh kết nạp 5 thành viên mới nhưng thực tế các thành viên này không tham gia hoạt động, không sử dụng dịch vụ chung của HTX. Việc cho phép các thành viên mới góp tăng vốn điều lệ tổng cộng hơn 5 tỉ đồng khi vốn điều lệ chỉ có 1 tỉ đồng, là vi phạm khoản 1, điều 17, luật HTX 2012 (đối với HTX, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của HTX; quy định này nhằm tránh cho mô hình kinh tế tập thể bị cá nhân, tổ chức bên ngoài thao túng, lũng đoạn). Đáng chú ý, việc HTX Thới Thạnh nhận vốn góp để tăng vốn điều lệ của các thành viên mới trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đều là hành vi vi phạm.



Làm việc với đoàn thanh tra, ông Nguyễn Minh Thông, Chủ tịch HĐQT HTX Thới Thạnh, cho rằng do thời gian cấp bách, nên HTX Thới Thạnh đã không phát hành thư triệu tập đại hội bất thường, mà chỉ thông báo và tổ chức cuộc họp với tất cả thành viên HTX. Nhưng qua làm việc thì các thành viên còn lại của HĐQT và một số thành viên khác của HTX khẳng định không có việc tổ chức đại hội bất thường; tài liệu mà HTX cung cấp trong quá trình thanh tra như biên bản, nghị quyết được lập không có cơ sở thực tế. “Như vậy đã vi phạm điều 359, bộ luật Hình sự về tội giả mạo trong công tác, cần phải được cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ”, kết luận thanh tra nêu.



Đoàn Thanh tra H.Hóc Môn cũng đã làm việc với các thành viên khác của HTX Thới Thạnh, họ đều khẳng định không nắm được việc kết nạp, huy động vốn của thành viên mới, chủ trương góp vốn, mức góp vốn vào Saigon Co.op. Như vậy, HTX Thới Thạnh đã không đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động theo quy định của luật HTX 2012. Trách nhiệm để xảy ra vi phạm trên thuộc về HĐQT HTX trước hết là ông Nguyễn Minh Thông.



Cùng ngày 7.7, nguồn tin Thanh Niên cho biết Chủ tịch UBND H.Củ Chi đã giao Trưởng công an H.Củ Chi tổ chức xác minh, điều tra hành vi lập khống Nghị quyết đại hội thành viên bất thường ngày 20.1.2020 của HTX thương mại - dịch vụ Củ Chi và việc HTX này góp vốn số tiền 35 tỉ đồng vào Saigon Co.op vào đầu năm 2020 từ nguồn vốn không hợp pháp.

Theo NGỌC LÊ-ĐÌNH PHÚ (TNO)