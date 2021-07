Đã bắt được tử tù mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa

Nguyễn Kim An, sinh năm 1995, quê ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, là đối tượng bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".



Thêm 7 năm tù cho 2 tử tù trốn trại

Đối tượng Nguyễn Kim An. (Nguồn: congan.com.vn)



Sáng 16/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được tử tù Nguyễn Kim An (sinh năm 1995, quê ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa từ ngày 13/7.



Nguyễn Kim An là đối tượng bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản."



Trước đó, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Kim An về tội trốn khỏi nơi giam giữ.



An cao 1m63, tóc cắt ngắn, có chòm râu đen dưới cằm, chân phải khập khiễng và dáng người hơi mập. Đối tượng hiện mắc COVID-19.



Nguyễn Kim An là đối tượng đã giết Lưu Vĩnh Đạt (ngụ quận Bình Tân) vào đêm 26/2/2014.



An và Đạt là bạn học tại Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh). Do biết Đạt có tài sản nên An nảy sinh ý định giết bạn để cướp của, bán lấy tiền tiêu xài.



Tối 26/2/2014, An gọi Đạt đến nhà trọ trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) để bàn chuyện học. Tại đây, An đã pha 6 viên thuốc ngủ vào nước cho Đạt uống khiến nạn nhân mê man.



Đến tối, An bỏ Đạt vào bao tải rồi lấy xe máy của bạn chở ra cầu Phú Mỹ (quận 7) bỏ xuống sông.



Sau đó, An mang xe về gởi tại một bãi xe trên đường Thăng Long (quận Tân Bình) rồi liên tục nhắn tin cho gia đình Đạt đe dọa, đòi 500 triệu đồng tiền chuộc.



Tối 4/3/2014, bảo vệ Cảng Tân Thuận 2 (quận 7) phát hiện thi thể của một học sinh trong bao tải tấp vào bờ, trên cổ nạn nhân có đeo dây chuyền hình bằng cẩm thạch. Từ những đặc điểm này, gia đình Đạt đã đến nhận thi thể về mai táng.



Đến ngày 11/3/2014, Công an bắt khẩn cấp Nguyễn Kim An khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ.



Giữa năm 2015, An bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình; xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tuyên phạt y án.

Theo Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)