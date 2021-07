Đã bắt được Dũng "Vova" - đối tượng truy nã đặc biệt

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt được đối tượng bị truy nã đặc biệt Lê Văn Dũng (thường gọi là Dũng “Vova”, sinh năm 1970, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội).







Sau hơn 1 tháng phát lệnh truy nã, ngày 30-6, Dũng “Vova” đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ. Theo công an, Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Quá trình tiến hành bắt giữ, đối tượng không chống đối, có thái độ hợp tác.



Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Dũng sẽ bị tạm giam 4 tháng để làm rõ một số nội dung liên quan.



Như Báo SGGP đã thông tin trước đó, ngày 28-5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội có quyết định truy nã Dũng với hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, được quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.



Liên quan tới vụ việc, trước đó, Công an TP Hà Nội cũng đã khởi tố bị can đối với Dũng về hành vi trên.



Trên youtube, bị can Dũng tự xưng là nhà báo, hay phát trực tiếp trên mạng xã hội về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và quốc tế.



Vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng.

