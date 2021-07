Cướp táo tợn ở TP Thủ Đức - TP HCM

Qua truy xét, công an đã bắt giữ 1 đối tượng liên quan đến vụ cướp cửa hàng tiện lợi ở TP Thủ Đức.





Ngày 6-7, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phú Lợi (SN 1991, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".



Trước đó, Công an TP Thủ Đức tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.T.T. (nhân viên cửa hàng tiện lợi Bsmart ở phường An Phú, TP Thủ Đức) về việc bị một thanh niên dùng hung khí uy hiếp, cướp tiền trong két sắt khi chị ở một mình tại cửa hàng.



Nhận được trình báo, Công an TP Thủ Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất hình ảnh camera, truy xét thủ phạm.





Nguyễn Phú Lợi





Chưa đầy 24 giờ sau, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Phú Lợi phục vụ điều tra.





Công an kêu gọi Nguyễn Phú Thịnh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật





Tại trụ sở công an, Lợi khai thường xuyên lảng vảng khắp các tuyến đường ở TP HCM để cướp tài sản, lấy tiền mua ma tuý sử dụng.







Xe máy 2 đối tượng sử dụng để đi cướp





Ngày 4-7, Lợi rủ Nguyễn Phú Thịnh (SN 1989, là anh ruột của Lợi) đi cướp tài sản. Lợi thủ sẵn dao rọc giấy trong người rồi cùng Thịnh điều khiển xe máy từ Bình Thạnh xuống TP Thủ Đức để rình "mồi".



Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cả 2 đi ngang cửa hàng tiện lợi Bsmart ở phường An Phú, TP Thủ Đức thì thấy chỉ có 1 mình chị T. đang đứng ở quầy thu ngân.



Lợi nói Thịnh nổ máy xe sẵn đứng ngoài đợi rồi đi vào trong cửa hàng tiện lợi. Lợi giả vờ mua thẻ điện thoại sau đó rút dao đe dọa vào chị T. buộc chị này mở két sắt rồi cướp 1,8 triệu đồng tẩu thoát. Sau khi cướp được tiền, Lợi và Thịnh chia nhau mua ma tuý về sử dụng.



Sau khi Lợi bị bắt, Thịnh đã bỏ trốn không rõ tung tích. Cơ quan công an kêu gọi Thịnh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.



Công an TP Thủ Đức khuyến cáo các cơ sở kinh doanh được hoạt động trên địa bàn khi áp dụng Chỉ thị 10 cần nên bố trí thêm bảo vệ, lắp đạt camera an ninh để phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng tình trạng vắng người nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi đi ra đường, nhất là các đoạn đường tối, vắng ít người lưu thông để tránh bị xâm hại đến tài sản, sức khỏe, tính mạng…

Theo SỸ HƯNG (NLĐO)