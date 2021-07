Công an tỉnh quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Từ ngày 23-4 đến 23-6, Công an tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 111 vụ phạm pháp hình sự, bắt 168 đối tượng, đạt tỷ lệ 83,5%, tăng 7,4% so với 2 tháng liền kề trước đợt cao điểm.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Trong đợt cao điểm, Công an các địa phương đã ra quân tấn công trấn áp tội phạm gắn với các kế hoạch chuyên đề bảo đảm an ninh trật tự; tập trung lực lượng triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an. Đồng thời, Công an tỉnh chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, chính quyền địa phương phối hợp tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: “Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng-chống dịch Covid-19, tổ chức rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân phố, thôn, làng theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để điều tra, xác minh, truy vết “thần tốc”, triệt để người bệnh, nghi nhiễm bệnh, đối tượng có nguy cơ và phối hợp với ngành Y tế tổ chức cách ly kịp thời. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn về an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch… Bên cạnh đó, tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả hoạt động khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ khiếu kiện về đất đai”.

Qua đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an các địa phương đã điều tra, khám phá 111/133 vụ phạm pháp hình sự, bắt 168 đối tượng, đạt tỷ lệ 83,5%, tăng 7,4% so với 2 tháng liền kề trước đợt cao điểm. Đối với các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 90,9%; làm rõ 168 đối tượng; bắt, xử lý 71 đối tượng phạm tội. Trong đó đã triệt xóa 7 điểm cờ bạc, bắt 29 đối tượng. Lực lượng Công an cũng đã thu hồi tài sản trị giá hơn 700 triệu đồng trao trả cho người dân.

Tại thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện: Đak Đoa, Ia Grai, Đak Pơ và Kbang, số vụ phạm tội được kéo giảm. Một số loại tội phạm giảm như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục trẻ em, hủy hoại tài sản, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật...

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Ảnh: Lê Gia

Đặc biệt, tình trạng mua nợ hàng hóa lãi suất cao, hoạt động “tín dụng đen” cơ bản được kiềm chế, có xu hướng giảm; nhiều nhóm đối tượng, cá nhân bị xử lý ngưng hoạt động hoặc tự tan rã; hoạt động dán tờ rơi quảng cáo cho vay không còn công khai, phổ biến. Trong thời gian này, Công an tỉnh đã khởi tố 1 vụ/1 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 240%.

Phòng Cảnh sát Hình sự thi hành lệnh bắt Chu Nữ Diệu Huyền để điều tra về hành vi lừa đảo gần 56 tỷ đồng. Ảnh: Lê Gia

Trong đợt này, Công an tỉnh cũng đã tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 81 vụ/86 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (tăng 32 vụ, 35 đối tượng so với thời gian liền kề), thu giữ 101 m3 gỗ, 15.940 gói thuốc lá, tạm giữ 8 ô tô, 1 xe máy và một số tang vật khác.

Lực lượng Cảnh sát Phòng-chống ma túy cũng đã tập trung đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm, đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó phát hiện, bắt giữ 33 vụ/45 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 9 vụ, 12 đối tượng so với thời gian liền kề. Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện, xử lý 33 vụ/105 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 0,1 gram heroin, hơn 3,8 gram ma túy dạng khay, hơn 11,7 gram thuốc lắc, hơn 221,6 gram ma túy đá và một số tang vật, phương tiện khác.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm cho biết thêm: Phát huy những thành tích đã đạt được, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhất là tội phạm băng nhóm, sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen”; tội phạm giết người... Đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, nhất là những vụ án dư luận quan tâm.

LÊ GIA