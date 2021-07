Công an Ayun Pa mạnh tay trấn áp tội phạm ma túy

(GLO)- Thị xã Ayun Pa vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các nhóm đối tượng tội phạm về ma túy gây mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, Công an thị xã đã chủ động nắm tình hình và quyết liệt tấn công trấn áp loại tội phạm nguy hiểm này.

Trung tá Bùi Đức Thụy-Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an thị xã Ayun Pa) cho hay: Ayun Pa giáp ranh với nhiều huyện như: Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa và đặc biệt là huyện Ea Hleo (tỉnh Đak Lak) qua các tuyến quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông, tỉnh lộ 668. Qua nắm bắt tình hình, hầu hết nguồn ma túy thẩm lậu vào thị xã Ayun Pa đều từ huyện Ea Hleo. Bên cạnh đó, thị xã Ayun Pa có nhiều khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ để tội phạm ma túy ẩn náu, dễ bề hoạt động. “Tội phạm ma túy hoạt động rất tinh vi, xuất hiện ở nhiều địa bàn. Chúng thường xé lẻ ma túy ra cất giấu ở nhiều địa điểm khác nhau gây khó khăn trong việc đấu tranh, thu giữ tang vật. Không những vậy, việc mua bán thường được chúng bàn bạc rất kỹ càng qua điện thoại, kẻ mua người bán phải giữ bí mật thông tin về nhau, không giao hàng và tiền trực tiếp để tránh bị bắt quả tang”-Trung tá Thụy chia sẻ.

Cũng theo Công an thị xã Ayun Pa, các đối tượng nghiện trên địa bàn hiện chủ yếu sử dụng ma túy đá. Đáng chú ý, tại một số thôn, buôn đã xuất hiện thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số sử dụng ma túy đá. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến an ninh trật tự tại địa phương, phát sinh các loại tội phạm như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản...

Từ trái sang: các đối tượng Chúc, Tính, Tùng, Lên, Hổ tại cơ quan Công an. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác trinh sát nắm bắt địa bàn và tranh thủ sự ủng hộ của người dân trong tố giác tội phạm. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ với các địa bàn lân cận để kịp thời nắm bắt hành động của các đối tượng tội phạm. Đơn vị tập trung xử lý các đối tượng manh nha có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Giữa tháng 6-2021, Công an thị xã Ayun Pa phát hiện đối tượng Hồ Thị Kim Lên (SN 1990, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, Lên khai nhận được Hồ Ngọc Tùng (SN 1984, trú tại phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) giao ma túy để bán kiếm lời. Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an thị xã Ayun Pa đã bóc gỡ thêm 3 đối tượng: Nguyễn Thành Tính (SN 1985), Trương Minh Chúc (SN 1987, cùng trú tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa) và Trần Trung Hổ (SN 1990, trú tại phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa). Bước đầu, lực lượng Công an xác định nhóm này mua ma túy từ huyện Ea Hleo mang về bán cho các con nghiện ở thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, Phú Thiện. Vào tháng 5-2020, Công an thị xã Ayun Pa cũng đã bắt giữ 2 đối tượng đem ma túy từ huyện Ea Hleo về thị xã, thu giữ lượng lớn ma túy cùng súng, đạn, thuốc nổ...

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Công an thị xã Ayun Pa đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ/10 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Trong số này, đơn vị đã khởi tố 4 vụ/9 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ/1 đối tượng. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với gia đình đưa 2 đối tượng đi cai nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Bùi Tất Thắng-Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa-nhấn mạnh: “Công an thị xã tiếp tục nâng cao các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm ma túy trong thời gian tới. Bên cạnh đó cần sự nỗ lực vào cuộc bằng những hành động cụ thể, thiết thực của các ngành, các cấp và mỗi gia đình để ngăn chặn tội phạm cũng như tệ nạn ma túy”.

LÊ VĂN NGỌC