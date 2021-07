Chư Prông: Bắt 2 đối tượng nghiện ma túy trộm xe máy

(GLO)- Sáng 15-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng: Phan Đình Thi (tên thường gọi Móp, SN 1987) và Nguyễn Hoàng Vương (SN 1999, cùng trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.





Đối tượng Thi (bìa trái) và Vương tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là 2 đối tượng nghiện ma túy đá. Riêng Thi đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; hiện đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ khởi tố về hành vi tàng trữ hàng cấm nhưng đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong khoảng thời gian tại ngoại, Thi rủ thêm Vương cùng đi trộm cắp tài sản nhằm kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.



Tối 28-6, Thi và Vương đi xe máy ở khu vực thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) thì thấy xe máy BKS 81B1-958.09 nhãn hiệu Honda Winner của anh T.T.A. dựng trong sân nhà mà không có người trông coi. Thời điểm này, anh A. đi xem bóng đá về khuya nên chủ quan không dắt xe vào nhà. Thấy vậy, 2 đối tượng liền lẻn vào sân dùng vam bẻ khóa rồi điều khiển chiếc xe mang đi bán cho 1 người tại huyện Kbang với giá 7 triệu đồng.



Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chư Prông đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng làm rõ đối tượng và tiến hành bắt giữ Thi, Vương. Qua đấu tranh, Công an huyện Chư Prông đã thu giữ chiếc xe bị lấy cắp để làm thủ tục trả lại tài sản cho anh A.



VĂN NGỌC