Chư Păh: Bắt đối tượng hủy hoại tài sản

(GLO)- Vào lúc 21 giờ 30 phút, ngày 4-7, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Thanh Trí (SN 1991, trú tại thôn 5, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.





Lê Thanh Trí tại cơ quan Công an. Ảnh: Hữu Phong

Trước đó, vào ngày 18-3-2021, do say xỉn, Trí đã đập phá tài sản tại quán karaoke Phương Linh (thôn 5, xã Nghĩa Hòa) làm thiệt hại hơn 3 triệu đồng.



Nhận được tin báo, Công an huyện tiến hành triệu tập đối tượng lên làm việc nhưng Trí đã không chấp hành và bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình trốn chạy, Trí đã đi nhiều nơi và làm các công việc khác nhau. Đến tối ngày 4-7, phát hiện đối tượng về địa phương, Công an huyện Chư Păh đã triển khai lực lượng ập vào, bắt Trí tại nhà riêng.



Được biết, Trí đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện Công an huyện Chư Păh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.



HỮU PHONG