Cảnh báo việc lừa tiền cứu trợ trên trang thông tin giả mạo Bộ Y tế

Trang web giả mạo website của Bộ Y tế để lừa đảo.



Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 29/7, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thông tin cảnh báo thủ đoạn giả mạo trang thông tin điện tử (website) của Bộ Y tế để lừa đảo trợ cấp COVID-19.



Cụ thể, thời gian gần đây, xuất hiện trường hợp đối tượng xấu lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân để giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vaccine COVID-19 và lừa tiền cứu trợ thông qua 2 tên miền là “honapply.vn” và “miniboon.vn."



Ngay khi phát hiện các trang website này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý để gỡ bỏ tên miền.



Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo người người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin có nội dung tương tự.



Để nắm được tình hình dịch COVID-19, người dân chủ động thường xuyên truy cập vào các website chính thống của Bộ Y tế tại để cập nhật thông tin tin cậy, không tham khảo thông tin từ những nguồn không chính thống.



Người dùng internet Việt Nam cần nâng cao cảnh giác, đề phòng cao độ để bảo vệ mình và người thân trước những nguy cơ lừa đảo đang ngày càng gia tăng trên mạng internet.



Hiện đã xuất hiện một số thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng như giả mạo thông tin của tổ chức y tế, giả mạo trang website liên quan đến COVID-19, lừa đảo liên quan đến mua bán, giảm giá các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu bán lẻ, các hoạt động từ thiện cứu trợ người dân vùng dịch, hoạt động đầu tư...



Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến, mọi người cần chủ động thông báo, cảnh báo cho Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Theo Ngọc Bích (TTXVN/Vietnam+)