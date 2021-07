Bộ Công an: Ông Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm đã gây thiệt hại 20 tỉ đồng

Cơ quan tố tụng xác định trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan, ông Nguyễn Đức Chung cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại gần 20 tỉ đồng.





Ngày 26-5, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (54 tuổi) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.





Ông Nguyễn Đức Chung thời điểm chưa bị khởi tố



Cùng tội danh này, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Tứ (nguyên chánh văn phòng Thành ủy, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), ông Nguyễn Tiến Học (nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), bà Phạm Thị Kim Tuyến (nguyên trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và bà Phạm Thị Thu Hường (nguyên chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội). Hai bị can còn lại là Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh) bị đề nghị truy tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.



Vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" này xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan, được tách ra từ vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự số 01/CSKT-P9 ngày 7-1-2021.



Theo kết quả điều tra, ông Chung đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hoá hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Hành vi của ông Chung và các bị can được cho đã gây thiệt hại gần 20 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng xác định nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị cáo buộc giữ vai trò xuyên suốt.



Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)