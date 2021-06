Bộ Công an khởi tố vụ án sau đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn

Liên quan đến đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn - người từng bị kết án tử hình hơn 20 năm trước, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra.



Epco – Minh Phụng qua hồi ức của Liên Khui Thìn

Ông Liên Khui Thìn, nguyên Giám đốc Công ty TNHH EPCO. Ảnh: T.N





Ngày 29.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có thông báo số 55/TB-CSKT-P10, thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.



Nội dung thông báo nêu rõ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSKT) nhận được đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn, tố cáo các cá nhân lợi dụng thời gian ông Thìn chấp hành án phạt tù, đã chiếm đoạt tài sản của Công ty TTHH EPCO, Công ty TNHH An Khánh và Công ty TNHH Hồng Long.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn nêu trên. Căn cứ các điều 56, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo kết quả giải quyêt đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn như sau:



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và tiến hành điều tra, xác minh theo quy định.



Ngày 16.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P10 về tội "Vi phạm quy định về quản ký, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH EPCO (TP Hồ Chí Minh ) và một số đơn vị liên quan.



Thông báo này được gửi tới Viện Kiểm sát tối cao (Vụ 3) và ông Liên Khui Thìn.



Ông Liên Khui Thìn từng là Giám đốc, kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty Epco. Năm 1997, ông bị bắt tạm giam rồi cùng ông Tăng Minh Phụng bị tuyên án tử hình vì chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của các ngân hàng.



Khi đang thụ án tại trại giam Chí Hòa, cựu Giám đốc Epco được Chủ tịch nước chấp nhận đơn xin ân giảm từ án tử hình xuống tù chung thân. Đến đầu năm 2008, do cải tạo tốt, góp nhiều công sức trong việc xây dựng môi trường trại giam và tích cực thi hành án dân sự... nên ông Thìn được xét giảm án xuống còn 20 năm.



Quá trình chấp hành án phạt, ông Thìn cũng đã bồi thường được trên 500 tỉ đồng (tổng số tiền phải bồi thường là hơn 1.000 tỉ đồng) và bị bệnh nặng. Dịp Quốc khánh năm 2009, ông Thìn được Chủ tịch nước phê chuẩn quyết định đặc xá nhưng phải bồi thường hết số thiệt hại còn lại là hơn 480 tỉ đồng.



Sau khi ra tù, ông Thìn tiếp tục công việc kinh doanh, giúp nhiều người từng lầm lỡ. Ông tham gia sáng lập Quỹ hoàn lương (sau này đổi tên là Quỹ hoà nhập và phát triển cộng đồng).



Năm 2014, ông Thìn được tuyên dương trong "Hội nghị biểu dương mô hình, cá nhân điển hình thực hiện công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù" do Công an TPHCM tổ chức.



Sau khi được tha tù, ông Thìn đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Theo ông Thìn, năm 1997, khi vụ án Epco - Minh Phụng xảy ra, một số tài sản thuộc sở hữu của ông tại Công ty TNHH Epco và một số công ty khác chưa hoàn thiện pháp lý về quyền sử dụng, hoặc quyền sở hữu nhà.



Vì vậy, toà án đã không chấp nhận đưa các tài sản này vào vụ án để cân đối nợ, một số cá nhân đã lợi dụng điều này để chiếm đoạt.



https://laodong.vn/phap-luat/bo-cong-an-khoi-to-vu-an-sau-don-to-cao-cua-ong-lien-khui-thin-925453.ldo

Theo QUANG VIỆT (LĐO)