Bị phạt vì báo tin giả

(GLO)- Ngày 7-7, Công an TP. Pleiku đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.C.L. (SN 1979, trú tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) 750 ngàn đồng về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo thông tin vụ việc, vào lúc 20 giờ ngày 5-7, anh L. và chị T.T.B.T. (SN 1983, cùng trú tại thôn 3, xã An Phú) đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà. Theo đó, anh L. và chị T. đi công việc từ 7 giờ đến 17 giờ, khi về thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 223 triệu đồng. Nhận được trình báo, Công an TP. Pleiku đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện đồ đạc trong phòng ngủ bị xáo trộn, cửa phía sau nhà bị mở nhưng không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài.

Qua xác minh từ lời khai của anh L. và dấu vết tại hiện trường, Công an TP. Pleiku nhận thấy nhiều điểm nghi vấn nên đã triệu tập anh L. lên làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ có được, anh L. khai nhận giữa anh và chị T. đã ly hôn từ năm 2020. Đầu tháng 2-2021, hai người quay lại sống chung với nhau như vợ chồng tại thôn 3, xã An Phú. Thời gian gần đây, giữa 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên trưa ngày 5-7, anh L. đã quay về nhà lấy số tiền trên đi cất giấu và tạo hiện trưởng giả. Tại Cơ quan điều tra, anh L. đã thừa nhận hành vi của mình và cam đoan không tái phạm.

LÊ ANH