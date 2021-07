Bị can vụ 'mua bán bộ phận cơ thể người' bị bắt khi chuẩn bị vượt biên

Nguyễn Quang Đẩu, bị can liên quan đến vụ 'mua bán bộ phận cơ thể người' đã bị bộ đội biên phòng Bình Phước phát hiện, bắt giữ khi đang cố gắng vượt biên sang Campuchia.



Tôn Nữ Thị Huyền - "bà trùm" đường dây mua bán bộ phận cơ thể người

Nguyễn Quang Đẩu bị bắt giữ khi đang cố gắng vượt biên qua Campuchia- ẢNH: HỒNG ÁNH



Ngày 20.7, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Hoa Lư, thuộc Bộ đội biên phòng Bình Phước cho biết đã bàn Nguyễn Quang Đẩu (35 tuổi, ngụ H.Yên Phong, Bắc Ninh), bị can đang bị Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) ra lệnh bắt tạm giam vì liên quan đến vụ “mua bán bộ phận cơ thể người” khi đối tượng này đang cố gắng, tìm đường vượt biên qua Campuchia.



Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19.7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các lực lượng thuộc Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 8, thuộc Đồn biên phòng CKQT Hoa Lư đã phát hiện 1 người đàn ông đang tìm cách vượt biên qua Campuchia tại khu vực thuộc ấp Thạnh Biên (xã Lộc Thạnh, H.Lộc Ninh).



Ngay sau đó, các lực lượng đã tổ chức bắt giữ đối tượng. Làm việc với cơ quan chức năng, người này khai tên Nguyễn Quang Đẩu. Trước đó, Đẩu đã thuê xe ôm từ tỉnh Tây Ninh qua khu vực thuộc ấp Thạnh Biên để tìm cách vượt biên qua Campuchia, nhưng khi chưa kịp qua bên kia biên giới thì bị lực lương biên phòng phát hiện, bắt giữ.



Qua xác minh nhanh, cơ quan chức năng còn phát hiện Nguyễn Quang Đẩu dang là một bị can đang bị Công an Q.Ba Đình, Hà Nội ra lệnh bắt tạm giam từ ngày 4.5.2021 vì liên quan đến vụ “mua bán bộ phận cơ thể người”.

Theo HOÀNG GIÁP (TNO)