Bắt giữ 19 đối tượng có liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Lực lượng chức năng ở Quảng Nam vừa triệt xóa thành công 2 tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt giữ 19 đối tượng có liên quan.



Gần 200 cảnh sát tham gia cuộc triệt phá đường dây đánh bạc 400 tỉ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc công nghệ cao qua trang Bmg8899.net

Công an đọc lệnh bắt giữ Hoàn Thế Duy Thanh. Ảnh: Công an





Ngày 12.7, Công an huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt xóa thành công 2 tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.



Cụ thể, ngày 11.7, lực lượng chức năng đã triệt xóa 2 tụ điểm ghi lô đề và cá độ bóng đá do 2 đối tượng Hoàng Thế Duy Thanh (36 tuổi) và Nguyễn Minh Kiệt (58 tuổi, cùng trú xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) cầm đầu.



Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 12.6 đến 11.7, nhóm đối tượng này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng.



Công an huyện Nam Trà My đã khám xét 4 địa điểm, thu giữ 17 điện thoại di động, 102 triệu đồng tiền mặt, hơn 500 trang dữ liệu trích xuất về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Hiện Công an huyện Nam Trà My đã thực hiện lệnh giữ người đối với 19 đối tượng, trong đó có Thanh và Kiệt là 2 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô đề; 17 đối tượng khác có hành vi đánh bạc.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://laodong.vn/phap-luat/bat-giu-19-doi-tuong-co-lien-quan-den-danh-bac-va-to-chuc-danh-bac-929654.ldo



Theo HOÀN NHÂN (LĐO)