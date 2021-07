Bắt 2 đối tượng gây ra 42 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

Chiều 14.7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Thủy (34 tuổi) và Lê Văn Hữu (23 tuổi) cùng trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.



2 đối tượng cùng tang vật trộm cắp là nhiều xe máy. Ảnh: CA.



Theo cơ quan điều tra, thời gian qua trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, xe máy, tiền mặt. Việc liên tục xảy ra các vụ mất trộm đã gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.



Trước tình hình đó, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án phối hợp điều tra, làm rõ. Chỉ trong thời gian ngắn, ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây ra các vụ trộm cắp là Trần Xuân Thủy và Lê Văn Hữu.





Các tang vật trộm cắp và công cụ phạm tội. Ảnh: CA.



Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận hàng ngày đi quan sát tình hình, tìm những gia đình sơ hở để trộm cắp. Khi phát hiện “mục tiêu” đối tượng Lê Văn Hữu sẽ tiến hành cảnh giới cho đối tượng Trần Xuân Thủy đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản.



Tài sản sau khi được trộm cắp, các đối tượng mang đi tiêu thụ tại các hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh để lấy tiền tiêu xài cá nhân.



Bằng phương thức, thủ đoạn đó, trong thời gian từ tháng 4.2020 đến 6.2021, 2 đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 42 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh và huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình.



Tổng tài sản chúng chiếm đoạt là hơn 250 triệu đồng, gồm 60 máy điện thoại di động, 3 máy tính xách tay, 4 xe mô tô, hơn 59 triệu đồng tiền mặt.



Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh đã thu giữ 6 xe máy, 30 điện thoại di động các loại, 1 máy tính xách tay, 1 bộ vam phá khóa xe máy, 1 cưa sắt, 1 kìm công lực, hai côn nhị khúc, nhiều găng tay và khăn bịt mặt các loại cùng với một số tài liệu, đồ vật có liên quan.



Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đang thông báo ai bị mất tài sản theo phương thức, thủ đoạn như trên thì trình báo với công an để mở rộng điều tra.

